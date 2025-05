Jovem viraliza após ser “expulso” de show sertanejo em Goiânia

“Mas eu não vou guardar mágoa, porque meu coração é bom”, afirmou na saída de evento

Paulino Henjengo - 04 de maio de 2025

Imagens gravadas após fim do show de dupla sertaneja em Goiânia viralizaram. (Foto: Reprodução/TikTok)

Um jovem nordestino conquistou a internet após protagonizar um vídeo inusitado e bem-humorado ao sair de um show da dupla Henrique e Juliano, realizado em Goiânia, neste sábado (03). As imagens foram postadas na página do TikTok do MeninoDavid (@meninodavid_).

Com tom sarcástico, ele começa a gravação alegando que foi “expulso” da festa — mesmo ela já tendo terminado oficialmente. “Mas eu não vou guardar mágoa, porque meu coração é bom”, afirma arrancando risadas de quem acompanhava a situação.

O rapaz revela ainda que é natural de Pernambuco e que aquela foi a primeira vez que pisou em solo goiano. Logo, outros jovens que também deixavam o evento entraram na brincadeira, dizendo que eram do Mato Grosso, da Bahia, e reforçando a falsa narrativa de que todos tinham sido “expulsos”.

“Todo mundo aqui foi expulso, e a gente não gostou dessa brincadeira”, disse o responsável pelo conteúdo, em meio a gargalhadas.

No final, o protagonista do vídeo se aproxima dos seguranças do evento e, mais uma vez com muito bom humor, agradece pela “expulsão”: “Se não fosse por vocês, eu ia até amanhecer.”

A cena rapidamente caiu no gosto dos internautas, que entenderam o tom irônico e passaram a compartilhar o vídeo com comentários divertidos.

“Aqui no Tocantins a gente só sai depois das nove da manhã… vem pra cá em agosto que não vai ser expulso, não!”, escreveu uma usuária. Na sequência, outra comentou: “Eu já fui expulso de vários bares aqui em Goiânia… e também já fui expulso de show. Nada fora do normal.”

