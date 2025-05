Últimos dias de inscrição para concurso público em Goiás com mais de 100 vagas imediatas

Cargos pedem desde nível fundamental incompleto até nível superior

Natália Sezil - 22 de maio de 2025

Candidato realizando prova de concurso público. (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

As inscrições estão quase se encerrando para o concurso público que busca preencher 109 vagas imediatas na Prefeitura Municipal de Matrinchã, no Oeste goiano.

O prazo, que foi prorrogado, vai até a próxima segunda-feira, 26 de maio. As oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio e superior.

As inscrições devem ser realizadas online, pelo site do MS Concursos, banca organizadora do exame. A taxa cobrada é de R$ 70 a R$ 120.

Com jornadas de 30, 40 ou 44 horas semanais, os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 3.469,78.

A seleção acontece em três etapas. A primeira é uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a todos os candidatos.

A segunda é uma prova de títulos, exclusiva para cargos de nível superior e de caráter classificatório. Já a terceira, apenas eliminatória, é a prova prática, aplicada apenas para algumas vagas específicas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O resultado final está previsto para 15 de agosto.

Confira os cargos disponíveis:

Ensino Fundamental: Agente de Alimentação (05), Auxiliar de Serviços Gerais – Educação (05), Auxiliar de Serviços Gerais – Administração (03), Auxiliar de Serviços Gerais – Gari (13), Auxiliar de Serviços Gerais – Saúde (07), Motorista de Veículos Leves (02), Motorista de Transporte Escolar (05), Operador de Máquinas Leves (02), Operador de Máquinas Pesadas (03), Jardineiro (05) e Vigilante (02).

Ensino Médio/Técnico: Agente de Apoio Educacional (12), Eletricista de Manutenção (01), Executor Administrativo (06), Pedreiro (04), Agente de Combate a Endemias (02), Agente Comunitário de Saúde (02) e Técnico em Enfermagem (04).

Ensino Superior: Professor (18), Agente Administrativo (01), Agente de Controle Interno (01), Analista Ambiental (02), Fiscal de Meio Ambiente (01), Fiscal de Obras e Posturas (01), Fiscal de Tributos (01) e Fiscal de Vigilância Sanitária (01).

Mais detalhes, como os conteúdos cobrados nos exames, estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!