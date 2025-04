Prefeitura de Anápolis convoca professores de último concurso público; veja lista

Novos profissionais faziam parte do cadastro reserva do certame realizado em 2019

Thiago Alonso - 11 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de professora em sala de aula. (Foto: Arquivo/Prefeitura de Anápolis).

Foi divulgada nesta quinta-feira (10), a lista com os nomes dos novos convocados para o cargo de professor na Educação municipal de Anápolis.

Ao todo, 40 profissionais foram admitidos para o cargo de Pedagogo, conforme publicação no Diário Oficial do Município, sob sanção do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Eles haviam sido selecionados no último concurso público realizado pela Prefeitura de Anápolis em 2019, e faziam parte do cadastro reserva.

Agora, os convocados terão um prazo de 30 dias para se apresentarem no Núcleo de Posse, Cadastro e Atualização de Dados da Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Economia e Planejamento, no Centro Administrativo.

É necessário estar portando toda documentação exigida no edital, assim como os exames solicitados para a admissão.

Confira a lista completa no site da Prefeitura de Anápolis.