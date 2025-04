Polícia Federal anuncia novo concurso público com salários de até R$ 26 mil

Preparativos para o certame já estão em andamento

Paulino Henjengo - 11 de abril de 2025

Concurso público da Policia Federal (Foto: Reprodução/Instagram)

Para os concurseiros que desejam seguir carreira na área policial, agora há ainda mais motivos para manter o sonho vivo. Isso porque a Polícia Federal (PF) anunciou a realização de um novo concurso público, com salários que podem chegar a R$ 26 mil.

Ao todo, serão mil vagas, sendo a maior parte destinada ao cargo de agente policial, com 630 oportunidades. Na sequência, estão os cargos de escrivão com 160 vagas e delegado com 120.

De acordo com informações do site oficial da PF, a publicação do edital deve acontecer até agosto, embora exista a possibilidade de que isso ocorra antes do prazo.

O setor de comunicação da instituição confirmou recentemente que os preparativos para o certame já estão em andamento. Com isso, a comissão organizadora deverá se formar em breve e, a banca examinadora oficialmente contratada.

Além disso, estima-se que um novo concurso da Polícia Federal será realizado a partir de janeiro de 2026, com o objetivo de preencher outras mil vagas, conforme anunciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Confira todas as vagas disponíveis:

Delegado (120);

Perito Criminal (69);

Agente (630);

Escrivão (160);

Papiloscopista (21).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!