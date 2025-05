Seca é mais intensa em três regiões, revela Agência Nacional de Águas

No Nordeste, falta de chuvas agrava situação

Da Agência Brasil - 23 de maio de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

As regiões Sul, Sudeste e Nordeste registraram uma intensificação da seca no mês de abril de 2025, na comparação com o mês anterior (março), aponta a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). No período,12 estados foram afetados pelo fenômeno.

As informações são da última atualização do Monitor de Seca, que também apontou que a região Nordeste foi a que teve a situação mais severa, com o registro de seca grave em 29% de seu território.

Os estados onde houve o agravamento da condição são Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Tanto em estados onde houve agravamento da seca, quanto em estados estáveis houve casos em que todo o território foi atingido. Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul registraram essa condição. Nas outras unidades da federação, os percentuais de área afetada variam entre 27% a 96%.

As regiões Sul, Sudeste e Nordeste registraram uma intensificação da seca no mês de abril de 2025, na comparação com o mês anterior (março), aponta a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). No período,12 estados foram afetados pelo fenômeno.

As informações são da última atualização do Monitor de Seca, que também apontou que a região Nordeste foi a que teve a situação mais severa, com o registro de seca grave em 29% de seu território.

Os estados onde houve o agravamento da condição são Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Tanto em estados onde houve agravamento da seca, quanto em estados estáveis houve casos em que todo o território foi atingido. Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul registraram essa condição. Nas outras unidades da federação, os percentuais de área afetada variam entre 27% a 96%.