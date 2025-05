Confusão e porradaria: cliente de famoso bar do Jundiaí é imobilizado após xingar e agredir a segurança

Quando a polícia chegou ao local, já encontrou o suspeito detido pela equipe do estabelecimento

Davi Galvão - 24 de maio de 2025

Parte da confusão com o homem e a equipe de segurança foi registrada por clientes. (Foto: reprodução)

Uma confusão no Baronês Bar, localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis, terminou em porradaria e precisou da intervenção da equipe de segurança e da polícia, na madrugada deste sábado (24).

O episódio teria começado após um dos clientes, em aparente estado de embriaguez, começar a incomodar e proferir palavras de baixo calão a outros frequentadores.

Diante da situação, uma das encarregadas pela segurança do local se aproximou do indivíduo e o orientou para que cessasse o comportamento inadequado ou seria expulso do recinto.

Porém, o homem teria se negado a obedecer, chegando a ofender a profissional, afirmando que ela não era policial e, por fim, desferiu um soco contra o tórax da segurança.

Em defesa, a profissional rapidamente imobilizou o agressor enquanto outro segurança vinha em auxílio da colega.

Foi então que se deu início a uma luta corporal, com parte do embate tendo sido filmado por frequentadores do bar.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar, encontraram o homem imobilizado por um dos seguranças. O suspeito foi então conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo delito e, posteriormente, até a Central de Flagrantes.

O homem foi ouvido pelas autoridades, que determinaram a abertura de um processo investigativo para apurar os fatos.