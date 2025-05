Senac está com 30 mil vagas abertas para cursos técnicos online e gratuitos

A oferta faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que tem como objetivo democratizar o acesso à educação profissional

Pedro Ribeiro - 24 de maio de 2025

(Foto: Divulgação/Senac)

Se você está em busca de cursos técnicos gratuitos para melhorar seu currículo e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho, esta pode ser a sua chance.

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) está com mais de 30 mil vagas abertas em cursos online e 100% gratuitos.

Isso mesmo: sem sair de casa, você pode se qualificar em diversas áreas de forma acessível e prática.

A oferta faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que tem como objetivo democratizar o acesso à educação profissional.

Os cursos são voltados para pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa e que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino básico.

Senac está com 30 mil vagas abertas para cursos técnicos online e gratuitos

A oferta de cursos técnicos gratuitos do Senac é ampla e atende a diferentes perfis.

São 113 opções de cursos nas áreas de gestão, saúde, gastronomia, tecnologia, turismo, meio ambiente, comunicação, entre outras.

Todos os cursos são no formato EAD (ensino a distância), permitindo que você estude no seu tempo e no conforto da sua casa.

A iniciativa é uma excelente oportunidade para quem busca se destacar profissionalmente sem precisar investir dinheiro em mensalidades.

Quem pode se inscrever?

Para garantir uma das vagas nos cursos técnicos gratuitos do Senac, é preciso atender a alguns critérios simples:

Ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos;

Estar cursando ou já ter concluído o ensino fundamental ou médio;

Fazer a inscrição pelo site oficial do Senac EAD. Clique aqui.

No site, você também encontra todos os detalhes sobre os cursos, requisitos específicos e datas disponíveis.

Principais cursos oferecidos

Entre as dezenas de opções de cursos técnicos gratuitos, destacam-se:

Técnico em Administração

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Logística

Técnico em Qualidade

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Transações Imobiliárias

Técnico em Contabilidade

Técnico em Secretariado

Além dos cursos técnicos, há também cursos de qualificação profissional, como:

Administração do Tempo

Assistente de Recursos Humanos

Técnicas de Vendas

Cozinha Brasileira e Internacional

Lógica de Programação

JavaScript para Web

Libras Básico

Gerenciamento de Resíduos

Agente de Viagens

Operador de Caixa

Design Thinking

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

Essa diversidade de temas permite que você escolha algo alinhado aos seus interesses e metas de carreira.

Como se inscrever

O processo de inscrição é simples e totalmente online. Basta acessar o site do Senac EAD, procurar pela aba de cursos técnicos gratuitos, escolher o curso desejado e preencher seus dados.

Fique atento aos prazos e tenha em mãos documentos que comprovem sua renda e escolaridade, caso sejam solicitados.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!