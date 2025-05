Jovem viraliza ao apresentar Pecuária de Goiânia para amigas do RJ e Bahia: “como se fosse de outro mundo”

Interação com os mini animais acabou se tornando o ponto alto do encontro das “forasteiras”

Beatriz Bueno - 25 de maio de 2025

Reação das amigas ganhou as redes sociais (Foto: Reprodução)

A estudante goiana Ana Luisa Azevedo, de 21 anos, viralizou nas redes sociais ao apresentar, pela primeira vez, a tradicional Pecuária de Goiânia a duas amigas vindas do Rio de Janeiro e da Bahia.

Encantadas com o clima típico do evento, as visitantes se impressionaram especialmente com os mini animais, que foram um dos grandes destaques desta edição. O passeio contou ainda com momentos de interação, incluindo carinho nas vaquinhas e muita diversão.

O vídeo já alcançou mais de 40 mil visualizações e os goianos amaram as reações das jovens.

“Elas achando o máximo como se fosse algo de outro mundo”, comentou um usuário.

“Goiás é Goiás, não tem como”, apontou outro usuário nos comentários da publicação.

Além de explorar as atrações da feira, o grupo aproveitou para saborear comidas típicas da região, mergulhando na rica experiência cultural proporcionada pelo evento.

Pecuária de Goiânia 2025

Hoje, dia 25, último dia da Pecuária de Goiânia, o Parque Pedro Ludovico Teixeira recebe o público para os shows finais da programação. A exposição de animais já foi encerrada, mas o evento segue com apresentações musicais e outras atrações até o encerramento oficial.

A Pecuária deste ano contou com exposição de animais, leilões, palestras e atividades técnicas voltadas ao agronegócio, além de ações de responsabilidade social e ambiental, que ampliaram o impacto positivo do evento na comunidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!