Detalhes dos camarotes para curtir os shows da Pecuária de Goiânia

Além da arena gratuita, evento conta com três opções de camarote para quem quer ter visão melhor do palco e mais comodidade

Natália Sezil - 17 de maio de 2025

Pecuária de Goiânia tem lista de grandes atrações. (Foto: Divulgação)

Com mais quatro dias de show e outros quatro dias de exposições, a Pecuária de Goiânia já começou a agitar a cidade – e, para quem deseja aproveitar o evento com a melhor visão possível do palco, é essencial saber os detalhes dos camarotes disponíveis.

Além da arena, que, este ano, tem ingressos gratuitos que podem ser retirados pela população, são três as opções para quem busca algo diferente: os camarotes Brahma, Puxadinho e Texas Center.

Vale destacar que a Pecuária segue até o dia 24 de maio. Entre as atrações, estão o Projeto Ícones, com Belo e Pablo.

Além disso, marcam presença Simone Mendes e Leo Foguete; Natanzinho Lima e Wesley Safadão; e Murillo Huff e Matogrosso & Mathias.

Dos dias 18 a 21 deste mês, o parque fica aberto para visitação, com exposições de animais, leilões, palestras e atividades técnicas focadas no agronegócio.

Para os camarotes, há opções de meia-entrada, entrada inteira e ingresso solidário, que pede 1 kg de alimento não perecível.

Camarote Brahma

O Camarote Brahma oferece open bar com Chopp Brahma, cerveja, refrigerantes e água, mais buffet gastronômico disponível até o fim dos shows.

Acesso à arena, e uma camiseta da marca, de uso obrigatório no camarote, também fazem parte da lista.

Os valores variam de acordo com o dia desejado, desde R$ 429 até R$ 899. Ingressos estão disponíveis no site Total Acesso.

Camarote Puxadinho

O Camarote Puxadinho inclui open bar com cerveja, água e refrigerante durante os shows principais, além de atrações exclusivas depois que eles terminarem.

O ingresso já inclui a entrada no parque. Valores variam entre R$ 100 e R$ 600, mais as taxas do site, que vão de R$ 12 a R$ 40,80. As entradas podem ser adquiridas pelo site Meu Bilhete.

Camarote Texas Center

Já o Camarote Texas Center oferece open bar com Chivas 12 anos, Absolut, Beefeater, Cerveja Brahma, refrigerante e água, além de open food.

Também há atrações exclusivas após os shows, assim como entrada para o parque. Valores variam de R$ 270 a R$ 1.100, mais taxas que vão de R$ 32,40 até R$ 132.

Os ingressos são vendidos pela plataforma Meu Bilhete, onde é cobrada a taxa, e também presencialmente, na loja da Texas Center, no Setor Sul.

