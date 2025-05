Bebê de apenas 10 meses morre em Goiânia após ataque de pitbull

Vítima chegou a ser encaminhada para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos

Davi Galvão - 28 de maio de 2025

Bebê foi atendido na UPA do Setor Jardim América, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo pitbull. (Foto: Flávia Romeiro)

Faleceu o bebê de apenas 10 meses que foi atacado brutalmente por um cachorro de grande porte, da raça pitbull, no bairro Jardim América, em Goiânia, mais cedo no mesmo dia.

O pequeno, identificado como Gael Nunes de Oliveira, chegou a ser socorrido com vida e encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas não resistiu aos ferimentos, conforme noticiado em primeira mão pelo G1.

A vítima apresentava diversos cortes e lesões profundas decorrentes do ataque. O falecimento foi confirmado ainda na noite desta terça-feira (27).

Familiares informaram às autoridades que, no momento da tragédia, o bebê estava junto do pitbull no quarto dos fundos.

Para realizar o resgate, a Polícia Militar precisou abater o animal com disparos de armas de fogo.

Além do bebê, a mãe dele e outra moradora do imóvel também foram vítimas do ataque do pit bull. Elas sofreram ferimentos leves e não precisaram de intervenção médica.

