Avião militar da Coreia do Sul cai durante treinamento; 4 a bordo morrem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um avião de patrulha marítima do Exército da Coreia do Sul caiu perto de uma base militar da cidade de Pohang logo após decolar para um treinamento, nesta quinta-feira (29). Todas as quatro pessoas a bordo morreram, informaram autoridades locais.

A aeronave P-3 deixou o campo de aviação às 13h43 locais (madrugada de quinta no Brasil) e caiu cerca de seis minutos depois em uma área montanhosa perto da cidade de Pohang, no sudeste do país. Os restos mortais dos tripulantes foram recuperados e não houve relatos de vítimas civis, informou a Marinha.

Vídeos de testemunhas transmitidos pela emissora coreana YTN mostram o avião inclinando-se em baixa altitude e uma coluna de fumaça após a queda. Os bombeiros mobilizaram cerca de 40 pessoas para atender à ocorrência, informou a agência de notícias Yonhap.

Após o acidente, a operação das aeronaves P-3 foi suspensa e uma investigação foi aberta. A Coreia do Sul sofreu seu pior desastre aéreo em dezembro, quando um jato comercial Boeing 737-800 da Jeju Air fez um pouso de emergência e explodiu após colidir com uma barreira de concreto.