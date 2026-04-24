Apostas de Goiânia e Anápolis acertam dezenas e levam prêmio em Mega-Sena de R$ 70 milhões

Apesar disso, nenhum jogo cravou todas as combinações e o montante acumulou para R$ 100 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões
Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Cinco apostas goianas tiraram a sorte grande e acertaram cinco das seis combinações do último sorteio da Mega-Sena, de número 2999, realizado na noite desta quinta-feira (24), avaliada em R$ 70 milhões.

Nenhum jogo cravou as seis dezenas, que foram: 09 — 24 — 26 — 38 — 45 — 58.

Voltando as apostas goianas, todas foram feitas no formato simples, isto é, sem ser bolão, e renderam aos vencedores R$ 28.755,27.

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Dois dos jogos foram firmados em Goiânia, um em Anápolis, um em Quirinópolis e o último em Santo Antônio da Barra.

Na capital, uma das apostas foi feita através dos canais eletrônicos, enquanto a outra foi firmada na Lotérica Promilhões. Em Anápolis, a cartela também foi preenchida de forma virtual.

Ao total, outras 106 apostas pelo Brasil também acertaram cinco combinações.

Próximo concurso

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 3000, será realizado na noite deste sábado (25), com prêmio estimado em R$ 100 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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