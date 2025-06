Previsão do tempo para Anápolis nesta terça-feira (03)

Cidade deve ter sol, entre algumas nuvens, e temperaturas em elevação durante a tarde

Gabriella Pinheiro - 02 de junho de 2025

Imagem aérea do céu aberto em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

O cenário meteorológico em Anápolis nesta terça-feira (03), deve ser marcado por um clima mais ameno na parte da manhã e temperaturas mais elevadas no período da tarde, conforme aponta o prognóstico do Climatempo.

De acordo com o boletim, a data contará com sol entre algumas nuvens. Durante o dia, a cidade deve registrar mínimas de 17 °C e máximas de 26 °C.

Conforme o Climatempo, das 4h às 7h será o período em que o município deve registrar as menores temperaturas. Logo em seguida, às 8h e 9h, os termômetros aumenta ligeiramente e devem marcar 18 °C.

A maior elevação deve ocorrer das 14h às 17h, quando pode atingir os 26 °C. A partir das 18h, a temperatura começa a cair de forma gradativa, passando de 25 °C para 23 °C, 22 °C, 21 °C e 20 °C, respectivamente.

A expectativa é que a umidade do ar varie entre 55% e 92%, e que a intensidade do vento ao longo do período seja, em média, de 12 km/h. Não há previsão de chuva.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias em Anápolis!