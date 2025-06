Faculdade SENAI está com vestibular aberto em Anápolis: infraestrutura de ponta e cursos voltados ao mercado

Proposta é preparar os estudantes para as exigências do mercado, utilizando uma infraestrutura que antecipa tendências como inteligência artificial, automação industrial e engenharia mecânica

Gabriella Licia - 03 de junho de 2025

Fachada do Senai Anápolis.(Foto: Divulgação)

A Faculdade SENAI está com inscrições abertas para o vestibular em Anápolis. Reconhecida por sua atuação em educação profissional, a instituição oferece cursos superiores tecnológicos voltados para áreas estratégicas da indústria, com foco na formação prática e atualizada.

Entre os diferenciais, estão os laboratórios de alta tecnologia e professores com experiência no setor produtivo. A proposta é preparar os estudantes com base em competências exigidas pelo mercado, utilizando uma infraestrutura que antecipa tendências como inteligência artificial, automação industrial e engenharia mecânica.

A unidade de Anápolis funciona no período noturno, na Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 239, no bairro Jundiaí. Entre os cursos oferecidos estão: Tecnologia em Gestão da Produção, Logística, Processos Químicos, Sistemas Automotivos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Automação Industrial.

Os interessados podem escolher entre diferentes formas de ingresso: vestibular on-line ou agendado, uso da nota do Enem, transferência ou entrada como portador de diploma. Aulas também são oferecidas em Goiânia, com o mesmo padrão de estrutura e ensino.

As inscrições já estão abertas. Para mais informações, os canais de atendimento incluem o telefone 4002-6213. A realização é da FIEG e SENAI Goiás.

