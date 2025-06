TCMGO vai investigar jogo criado durante a gestão Roberto Naves

Samuel Leão - 03 de junho de 2025

Roberto Naves durante audiência de prestação de contas na Câmara Municipal de Anápolis.

Criado pelo ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) — conhecido pelo gosto por jogos, em especial pelo pôquer, um jogo municipal agora deverá passar pelo pente-fino do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO).

Isso porque foi iniciada uma apuração acerca da “loteria municipal”, conhecida como LOTAN, após a denúncia da empresa Aquila Participações contra supostas irregularidades na Concorrência Pública nº 005/2024.

Rápidas teve acesso ao despacho, emitido pelo TCMGO nesta terça-feira (03), que notifica o secretário de Economia e Planejamento Alex Schweigert e o prefeito Márcio Corrêa (PL).

A denúncia questiona o valor do WACC (custo médio ponderado de capital) fixado em 14,52%, considerado superior aos índices aplicados em projetos similares (entre 9,08% e 10,11% ao ano), o que pode causar prejuízo ao erário.

Agora, devem ser apresentadas justificativas detalhadas, inclusive com cálculos financeiros, planilhas e documentos comprobatórios do fluxo de caixa do projeto, além de outros dados que os gestores julgarem necessários.

O prazo para resposta foi prorrogado após solicitação da prefeitura, que aguarda encaminhar as informações ao Tribunal para continuidade da análise do processo.

A LOTAN por enquanto existe apenas como lei, mas ainda assim a Prefeitura de Anápolis terá de prestar mais esclarecimentos.