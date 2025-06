Para todas as idades: confira os filmes em cartaz nos cinemas de Anápolis nesta semana

Com estreias e exibições de sucesso no Cinemais, cidade oferece programação completa para diferentes gostos

Thiago Alonso - 05 de junho de 2025

Como treinar o seu Dragão está em cartaz nos cinemas. (Foto: Reprodução/Dreamworks Animation)

Com a chegada da quinta-feira (05), os cinéfilos de plantão se preparam para assistir às estreias do cinema, que incluem longas para todos os gostos, seja para os fãs de bons sustos ou de histórias animadas.

Em Anápolis, a situação não é diferente, com uma programação repleta de obras que podem agradar diferentes públicos: crianças, famílias, adolescentes e adultos.

Bailarina

A estreia da semana fica por conta de Bailarina, filme do universo de John Wick que chega às telonas. O longa, estrelado por Ana de Armas, conta com direção de Len Wiseman, conhecido por Anjos da Noite, e roteiro de Shay Hatten, famoso por Army of the Dead, Rebel Moon e os clássicos da saga John Wick.

A trama se passa em paralelo aos eventos de John Wick 3: Parabellum e acompanha Eve Macarro, uma ex-bailarina que está começando treinamentos nas tradições da organização Ruska Roma para se tornar uma assassina.

Missão Impossível: O Acerto Final

Ainda com muita ação, Tom Cruise retorna ao papel do agente do governo Ethan Hunt, em Missão Impossível: O Acerto Final, apontado por especialistas em cinema como o último filme da saga — ainda que não tenha sido confirmado pela produção.

O longa tem direção e roteiro de Christopher McQuarrie, responsável pelos últimos capítulos da saga, e ainda conta com apoio do, também roteirista, Erik Jendresen, de Mission: Blacklist e Morte por Encomenda. A trama segue Ethan em mais uma jornada, desta vez, em busca de impedir as consequências trágicas da Inteligência Artificial no sistema global de computadores.

Premonição 6: Laços de Sangue

Para os fãs de terror, a saga Premonição retorna aos cinemas com o sexto filme, subtitulado Laços de Sangue, percorrendo a luta inescapável de uma família, que foge da força da Morte por diversas gerações, acompanhando pesadelos mortais da universitária Stefanie (interpretada por Kaitlyn Santa Juana).

A direção fica por conta da dupla formada por Zach Lipovsky e Adam B. Stein, que já trabalharam juntos em Aberrações e no live-action de Kim Possible. Já o roteiro é comandado por Lori Evans Taylor, de O Nascimento do Mal, e Guy Busick, de Pânico 6 e Pânico 7.

Lilo & Stitch

Nem só de sustos e sufocos se enchem as salas de cinema e, por isso, a versão reimaginada de Lilo & Stitch é uma grande opção para quem procura um entretenimento mais leve, podendo também levar crianças e toda a família.

O filme da Disney, dirigido por Dean Fleischer Camp, da animação Marcel, a Concha de Sapatos, e roteirizado por Chris K.T. Bright e Mike Van Waes, percorre as aventuras da garotinha havaiana, após ela encontrar Stitch, um alienígena azul, divertido e que causa muita confusão.

Como Treinar o Seu Dragão

Já no sábado (07), outra animação reimaginada ganha vida, com a chegada do live-action de Como Treinar o Seu Dragão, obra dirigida e roteirizada por Dean DeBlois, responsável pelos desenhos clássicos e que também assina a versão original de Lilo & Stitch, de 2002.

A trama acompanha o menino Soluço (Mason Thames), um pequeno nórdico que vive em um mundo onde dragões são os maiores inimigos dos humanos. Tudo muda quando ele conhece Banguela, uma raríssima espécie de dragão que é conhecida por causar destruição.

