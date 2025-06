Com 33 letras, palavra é escrita errada pela maioria das pessoas

Mesmo para quem fala português desde que nasceu, algumas palavras parecem ter sido feitas só para confundir

Pedro Ribeiro - 08 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Você já se deparou com uma palavra tão grande que só de olhar dá vontade de desistir de pronunciá-la?

Pois é! Existe um termo que é um exemplo perfeito disso dentro da língua portuguesa.

Ela tem 33 letras e, apesar de ser impressionante, é escrita de forma errada por muita gente.

Mas afinal, o que essa palavra significa? E por que ela causa tanta confusão?

A palavra em questão é hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Um verdadeiro trava-língua, não é mesmo? Ela pertence à classe dos substantivos femininos e é um exemplo de como a nossa língua pode ser complexa e fascinante ao mesmo tempo.

Mesmo para quem fala português desde que nasceu, algumas palavras parecem ter sido feitas só para confundir. Isso acontece porque o idioma está sempre evoluindo e incorporando novos termos — alguns deles bem difíceis de pronunciar ou escrever.

O que significa essa palavra?

Agora vem a parte mais interessante: o significado. A palavra hipopotomonstrosesquipedaliofobia é usada para descrever o medo excessivo de palavras longas e difíceis.

Isso mesmo! Um nome gigantesco para descrever o medo de nomes gigantescos. Parece piada, mas é real.

Esse medo pode estar ligado à ansiedade social. Algumas pessoas sentem vergonha ou nervosismo só de pensar em ter que ler ou dizer uma palavra difícil em público.

Isso pode atrapalhar apresentações, reuniões, discursos e até conversas mais formais.

Entendendo a origem da palavra

Você pode estar se perguntando: de onde vem uma palavra tão estranha? A resposta está na combinação de elementos do grego e do latim. Veja só:

Hipopoto – vem de hipopótamos (grego), que significa “grande”;

Monstro – vem de monstrum (latim), ou seja, “monstro”;

Sesquipedali – vem de sesquipedalis (latim), que se refere a “palavra longa”;

Fobia – vem de phóbos (grego), que quer dizer “medo”.

Juntando tudo isso, temos um termo que indica um medo exagerado de palavras longas. Um verdadeiro monstrão linguístico!

Por que é tão comum escrever essa palavra errado?

A resposta é simples: ela é grande demais! Muitas pessoas confundem a ordem das sílabas, pulam letras ou simplesmente desistem no meio.

Como não é uma palavra do uso cotidiano, é normal que haja erros na escrita.

Além disso, a combinação de raízes do grego e do latim torna a palavra ainda mais complicada para quem não está acostumado com esses elementos.

Por isso, é sempre bom consultar uma fonte confiável ao tentar escrevê-la.

Descobrir palavras novas é aprender mais sobre a língua

Explorar palavras como essa pode parecer uma brincadeira, mas na verdade é um jeito divertido e eficaz de ampliar o vocabulário.

Descobrir o significado e a origem dos termos enriquece nossa relação com o idioma e nos ajuda a usar a linguagem de forma mais consciente.

Mesmo que você nunca use hipopotomonstrosesquipedaliofobia numa conversa, só o fato de conhecê-la já mostra o quanto a Língua Portuguesa é rica e cheia de possibilidades.

Frases com hipopotomonstrosesquipedaliofobia

Para fechar com chave de ouro, veja alguns exemplos de como essa palavra pode ser usada em frases:

Mário tem hipopotomonstrosesquipedaliofobia e, por isso, evita ler textos complexos em voz alta.

A professora falou sobre hipopotomonstrosesquipedaliofobia na aula de português e deixou a turma intrigada.

Só de ver a palavra hipopotomonstrosesquipedaliofobia, Mônica já sente um frio na barriga.

