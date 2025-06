Descubra se você tem inteligência emocional com essas 4 atitudes no dia a dia

Só quem tem a mente forte vai se identificar com as avaliações

Magno Oliver - 08 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Alan Retratos)

A inteligência emocional ganhou destaque como uma das habilidades pessoais mais valiosas da atualidade.

Assim, em um mundo acelerado em informações e tecnologia, saber lidar com emoções, relacionamentos e pessoas no cotidiano se tornou essencial.

1. É uma pessoa que busca respirar fundo antes de reagir

Inteligência emocional tem muito a ver com a forma como as pessoas lidam com as situações. Assim, ao receber uma crítica ou enfrentar uma situação complicada, quem tem inteligência emocional busca respirar fundo antes de responder alguém.

A pausa evita reações impulsivas negativas e desastrosas que poderiam causar conflitos desnecessários.

2. Consegue praticar a escuta ativa com o próximo

Saber ouvir é uma qualidade importante de quem tem boa inteligência emocional. Assim, essas pessoas ouvem com atenção, sem interromper ou julgar ninguém.

Escutar o outro com empatia demonstra respeito e promove conexões mais profundas e sinceras. É uma habilidade boa de trabalhar e desenvolver com todos ao redor.

3. Tem autoconhecimento sobre os pontos fortes e fracos que possui

Quem tem inteligência emocional sabe identificar seus limites, suas falhas e suas incríveis competências. Assim, esse autoconhecimento orienta escolhas mais alinhadas com seus valores e objetivos pessoais. É um exercício que ajuda a melhorar como pessoa e profissional.

4. Sabe evitar dramatizações desnecessárias diante dos problemas

Existe uma linha tênue entre reclamar e desabafar que as pessoas com inteligência emocional apurada sabem fazer.

Assim, pessoas emocionalmente maduras não exageram problemas pequenos e mantêm a perspectiva mesmo diante de contratempos. Elas sabem que é preciso ter racionalidade e saber lidar com sabedoria com os problemas.

