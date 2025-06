Onde assistir Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias da Copa nesta terça-feira (10)

Seleção busca primeira vitória após estreia de Ancelotti no comando da equipe

Augusto Araújo - 09 de junho de 2025

Saiba onde assistir Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias da Copa nesta terça-feira (10). (Foto: Reprodução/Instagram)

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (09) para enfrentar o Paraguai, em partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A bola vai rolar a partir das 21h45 na Neo Química Arena, em São Paulo. Facundo Raul Tello Figueroa irá comandar a equipe de arbitragem.

O Brasil vem de mais um empate decepcionante no último jogo. Mesmo com a estreia de Carlo Ancelotti, o time canarinho não conseguiu balançar as redes diante do Equador.

Assim, o confronto terminou em 0 a 0. Com isso, a seleção verde e amarelo permaneceu em 4º lugar na tabela das Eliminatórias, com 22 pontos – sendo inclusive ultrapassada pelo adversário desta terça-feira (10).

No entanto, se vencer, o time brasileiro pode chegar à 2ª colocação, com 25 pontos, caso o Equador não pontue diante do Peru.

Vale lembrar que a última vitória do Brasil foi diante da Colômbia, por 2 a 1, ainda em março.

Bom momento

Por outro lado, os torcedores paraguaios têm motivos para comemorar. Isso porque a seleção do país superou o Uruguai na última quinta-feira (05), mesmo com o grande favoritismo dos adversários.

Galarza abriu o placar para o Paraguai, aos 14 minutos da primeira etapa. Por fim, já aos 35 do segundo tempo, Enciso fez de pênalti e decretou o 2 a 0 no placar.

Dessa forma, a seleção paraguaia chegou aos 24 pontos, mesma pontuação que o Equador. Já o time uruguaio caiu para 5º, com 21 pontos.

Se vencer, o Paraguai também pode alcançar o 2º lugar das Eliminatórias, chegando aos 27 pontos.

Onde assistir Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias da Copa nesta terça-feira (10)

A Rede Globo fará a transmissão do confronto pela TV aberta, assim como o Sportv pelos canais a cabo. Além deles, a plataforma de streaming Globoplay também exibirá a partida em tempo real.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!