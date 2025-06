Prefeitura de Anápolis se posiciona sobre ocupação irregular onde estaria vivendo família de investigado por estupro

Situação não é recente, e já estaria acontecendo há alguns meses

Natália Sezil - 09 de junho de 2025

Ocupação irregular acontece na principal via do Anexo Itamaraty. (Foto: Reprodução)

A ocupação irregular de uma área pública tem acendido o alerta e preocupado moradores do Anexo Itamaraty, na região Norte de Anápolis.

A situação não é recente, como esclarecido em nota pela Prefeitura. Pelo contrário, o caso já estaria acontecendo há meses.

O cenário seria a principal via do bairro, que leva o mesmo nome do setor: a Avenida Itamaraty.

O local pertencente à gestão municipal já estaria contando com seis casas, construídas precariamente.

A situação se agrava diante da hipótese levantada pelos vizinhos sobre quem está vivendo ali.

Segundo eles, a construção é ocupada por familiares de um homem que está preso. Ele estaria respondendo por tentativa de estupro, mas também teria outros antecedentes criminais.

A principal reclamação dos moradores é sobre o uso de uma área que poderia atender a uma parcela maior da população.

Isso porque acreditam que o local poderia ser transformado em uma praça, parquinho ou similares.

O Portal 6 procurou a Prefeitura de Anápolis, para questionar se a gestão já está ciente da ocupação e se há previsão para que o problema seja solucionado.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente informou que já sabe do cenário, e que está mobilizada para conversar com os ocupantes.

Entretanto, nenhuma expectativa de prazo foi fornecida. A pasta se limitou a dizer que estuda a melhor maneira de resolver o caso.

Leia o posicionamento da Prefeitura na íntegra:

A Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejanento Urbano e Meio Ambiente informa que tem ciência de famílias vivendo em uma área pública no Itamaraty. Essa não é uma situação recente e a pasta já está mobilizada para conversar com essas pessoas e estudando a melhor maneira de resolver o caso.

