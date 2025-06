6 ditados populares que arrancam risadas e seus reais significados

Eles têm ritmo, rima, exagero e cenas mentais tão engraçadas quanto ilustrativas

Anna Júlia Steckelberg - 12 de junho de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quem nunca ouviu uma daquelas frases que parecem saídas de um episódio de comédia brasileira e pensou: “mas o que isso quer dizer, afinal?” Pois é, os ditados populares misturam humor, exagero e sabedoria do povo, e por trás da risada vem sempre uma lição.

Reunimos seis expressões que fazem qualquer conversa render boas gargalhadas, mas que também escondem significados bem mais profundos.

1. “Mais inútil que buzina em avião”

É uma imagem tão absurda que já arranca risos de cara.

Afinal, de que serviria buzinar a 10 mil metros de altitude? O ditado é usado para criticar algo ou alguém que não tem função nenhuma na situação.

2. “Mais desconfiado que cego em tiroteio”

Sim, há variações desse ditado, como o clássico “cego com amante”.

Em ambas, o exagero é claro: descreve alguém que desconfia de tudo, mesmo sem evidência alguma. É o famoso “encucado à toa”, mas com uma pitada dramática que transforma o exagero em piada.

3. “Tem caroço nesse angu”

Apesar do tom leve, a origem é séria: no tempo da escravidão, era comum esconder objetos no angu, prato típico da época.

Quando alguém dizia que havia “caroço no angu”, significava que havia algo escondido, suspeito. Hoje, é sinônimo de desconfiança, e de ficar com a pulga atrás da orelha.

4. “Camarão que dorme, a onda leva”

Veio do mundo marinho direto para as rodas de conversa.

Significa que quem vacila, perde. Um ditado cheio de movimento, que reforça: fique esperto, ou a maré passa por cima.

5. “Amigo da onça”

Criado pelo cartunista Péricles na revista O Cruzeiro, nos anos 1940, esse personagem sorridente e traiçoeiro virou expressão para aquele colega que mais atrapalha do que ajuda. Um verdadeiro falso amigo, com nome divertido e conteúdo ácido.

6. “Roupa suja se lava em casa”

O toque de humor aqui aparece quando alguém solta a braba em público.

Mas o recado é sério: assuntos íntimos se resolvem em privado. É uma lição de etiqueta social disfarçada de piada.

Por que esses ditados grudam na cabeça?

Porque têm ritmo, rima, exagero e cenas mentais tão engraçadas quanto ilustrativas. E o melhor: ensinam sem parecer lição. A cultura popular sabe como ninguém transformar a sabedoria do cotidiano em frases memoráveis.

Gostou? Então já escolhe seu ditado favorito e espalha essa sabedoria bem-humorada por aí.

