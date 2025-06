Ex-funcionária relembra experiência sobrenatural vivida em concessionária de Aparecida de Goiânia: “não gosto nem de lembrar”

Ao Portal 6, mulhe revela detalhes de noite que assombrou segurança e outros trabalhadores da equipe

Gabriella Pinheiro - 13 de junho de 2025

No fim do expediente de um dia de serviço, já quando todos os funcionários de uma concessionária tinham ido embora, um segurança vivenciou um momento que ficou marcado na memória e aterrorizou os trabalhadores do estabelecimento, localizado no setor Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, por meses. O motivo? Uma suposta aparição de um gerente que já havia falecido.

Ao Portal 6, uma ex-colaboradora, que trabalhava na empresa na época e preferiu não ser identificada, contou que o caso ocorreu há cerca de 10 anos.

Segundo ela, o segurança, que fazia o turno noturno, estava no local enquanto todos os outros funcionários já haviam ido embora.

No entanto, um detalhe no ambiente chamou a atenção: um dos automóveis estava ligado e aparentava ter alguém dentro.

Neste momento, outra pessoa teria chegado à empresa e iniciado uma conversa com o segurança. Ao ser questionado se havia alguém ali, o trabalhador afirmou que sim, havia uma pessoa dentro de um carro, e descreveu as características dela.

Foi então que houve a reviravolta. Ao ouvir a descrição, a pessoa presente se espantou e afirmou que o indivíduo descrito era um ex-gerente do local, que havia falecido em decorrência de um autoextermínio.

De acordo com a ex-funcionária, após a repercussão do caso, no dia seguinte, as câmeras de segurança do local foram verificadas, mas nenhuma movimentação incomum foi identificada.

“É uma experiência que nem gosto muito de lembrar”, diz ela.

