Homem tem infeliz surpresa ao perceber alteração nas unhas

Graças à sua atenção aos sinais do corpo, ele foi ao médico e conseguiu resolver a tempo

Anna Júlia Steckelberg - 21 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Fundação Roy Castle para o Câncer de Pulmão)

Quem diria que um simples olhar para as unhas poderia salvar uma vida? Foi exatamente isso que aconteceu com Brian Gemmell, personal trainer escocês, que teve uma surpresa nada agradável ao perceber que algo estranho estava acontecendo com suas mãos.

Sem tosse, sem dor no peito, sem falta de ar. O único sinal de que algo estava errado eram… as unhas. Isso mesmo. As pontas dos dedos de Brian estavam mais inchadas e as unhas pareciam “gordinhas”. Curioso, ele recorreu ao Google e se deparou com um termo que talvez você nunca tenha ouvido: baqueteamento digital.

O que é baqueteamento digital?

Parece nome de algum esporte, mas é coisa séria. O baqueteamento digital é uma deformação nos dedos e unhas, geralmente associada a doenças que causam falta crônica de oxigênio no sangue — como infecções pulmonares, fibrose cística e, sim, câncer de pulmão.

Ele se desenvolve em etapas: a base da unha amolece, a pele ao redor fica mais brilhante, as unhas se curvam e os dedos incham.

Quer saber se você tem? Faça o teste da janela de Schamroth: encoste as unhas dos indicadores. Se não aparecer um espacinho em forma de losango entre elas, é hora de procurar um médico.

O diagnóstico

Graças à sua atenção aos sinais do corpo, Brian foi ao médico, fez uma radiografia de tórax, depois uma tomografia e… boom: um tumor no pulmão direito. A boa notícia? Ainda era operável. O pulmão foi removido e, felizmente, os gânglios linfáticos estavam limpos.

Diagnóstico precoce = chance de cura real.

Hoje, Brian é defensor da conscientização sobre o câncer de pulmão. “As pessoas acham que é uma sentença de morte. Mas não precisa ser. Eu sou a prova de que não precisa ser”, disse.

No Brasil, o cenário preocupa

Segundo o INCA, menos de 20% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados precocemente. E aí está o alerta: notar algo simples como uma unha diferente pode ser o primeiro passo para evitar complicações sérias.

Então, da próxima vez que roer a unha, dê uma olhada melhor nela. Pode ser só ansiedade… ou seu corpo querendo te dizer algo muito importante.

