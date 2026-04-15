Carne moída com batatas: receita que fica extremamente suculenta e transforma qualquer almoço em prato especial

Uma receita simples do dia a dia que ganha uma explosão de sabor com técnicas certas e ingredientes que fazem toda a diferença

Daniella Bruno - 15 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/ Captura de Tela/ YouTube/ Rute Receitas)

Pratos simples continuam sendo os grandes protagonistas da cozinha do dia a dia. Afinal, receitas que unem praticidade, sabor e poucos ingredientes são ideais para quem busca refeições rápidas sem abrir mão de qualidade. Além disso, pequenas adaptações conseguem transformar preparos tradicionais em experiências completamente novas.

Nesse contexto, versões inspiradas em outras culinárias ganham destaque ao trazer mais profundidade de sabor para receitas conhecidas. É justamente o caso da carne moída com batatas cremosa, que ganha um toque mediterrâneo com ervas, caldo e um molho mais encorpado.

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

450g a 500g de carne moída (preferencialmente magra ou com leve gordura)

1 cebola amarela média picada

3 dentes de alho picados ou 1 colher de chá de alho em pó

3/4 colher de chá de sal (ou a gosto)

1/4 colher de chá de pimenta-do-reino (mais para finalizar)

700g de batatas pequenas douradas ou 3 a 4 batatas grandes cortadas em cubos

1/2 xícara de tomates secos ao sol em tiras

2 colheres de chá de tomilho fresco (ou alecrim/sálvia)

1 colher de chá de tempero italiano

1/2 xícara de vinho tinto seco (ou caldo de carne)

1/4 a 1 1/2 xícara de caldo de carne ou frango (ajuste conforme desejar mais molho)

1/2 xícara de creme de leite

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Salsa fresca para finalizar

Modo de preparo

Primeiramente, aqueça o azeite em uma frigideira grande. Em seguida, adicione as batatas cortadas e doure bem até que fiquem crocantes por fora e macias por dentro. Tempere com sal e pimenta e, logo depois, retire da panela e reserve.

Na sequência, utilize a mesma panela para preparar a carne. Coloque a carne moída e deixe dourar sem mexer constantemente. Esse passo é essencial, pois cria uma camada de sabor intensa. Caso necessário, escorra o excesso de gordura.

Em seguida, adicione a cebola, o alho e as ervas. Misture bem e refogue até que a cebola fique macia e levemente transparente. Nesse momento, o aroma começa a se intensificar, trazendo profundidade ao prato.

Logo depois, acrescente o extrato de tomate (se estiver usando) e mexa para incorporar. Despeje o vinho tinto ou caldo para deglaçar a panela, raspando o fundo para aproveitar todo o sabor concentrado. Deixe reduzir por alguns minutos.

Então, adicione os tomates secos, o caldo e o creme de leite. Misture bem até formar um molho encorpado e cremoso.

Por fim, volte as batatas para a panela e envolva tudo delicadamente. Deixe cozinhar por mais alguns minutos para que os sabores se integrem completamente.

Finalize com queijo parmesão ralado e salsa fresca por cima. Sirva ainda quente.

Dicas para deixar ainda mais saboroso

Antes de tudo, escolha ingredientes de qualidade — especialmente o parmesão e as ervas frescas, que fazem diferença no resultado final. Além disso, optar por tomates secos em tiras economiza tempo e garante melhor distribuição no prato.

Outro ponto importante é respeitar o tempo de dourar a carne e as batatas. Esse processo intensifica o sabor e transforma uma receita simples em algo muito mais interessante.

Por fim, ajuste a quantidade de caldo conforme sua preferência: menos líquido para um prato mais seco ou mais caldo para uma versão mais cremosa e reconfortante.

Um clássico reinventado

Portanto, essa versão de carne moída com batatas prova que o simples pode, sim, ser sofisticado. Com pequenas mudanças e técnicas bem aplicadas, o prato ganha novas camadas de sabor e textura.

Assim, o que antes era apenas uma refeição comum se transforma em uma experiência mais rica, aromática e surpreendente — perfeita para qualquer dia da semana.

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