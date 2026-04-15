Câmeras flagram homem sendo esfaqueado após confusão no Ceasa de Anápolis
Vítima precisou ser levada em estado grave ao Heana, onde passou por cirurgia
Um homem, de 31 anos, ficou em estado grave e precisou passar por cirurgia no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após ser vítima de esfaqueamento no Ceasa da cidade, nesta quarta-feira (15).
A confusão aconteceu durante a manhã, após uma briga entre a vítima e o suspeito, de 22 anos, quando o mais velho teria dado um tapa no rosto do mais novo.
Em reação, o suspeito teria começado a perseguir a vítima. A cena foi registrada por câmeras de segurança, que mostram quando os envolvidos passam correndo pelo galpão.
Eles chegam a se empurrar, e depois saem do alcance das imagens. A vítima acabou ferida com quatro golpes de faca, na região das costas e do abdomen.
A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas não conseguiu localizar o suspeito em um primeiro momento. As buscas continuam.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e encontrou o homem sentado em uma cadeira, comprimindo os ferimentos para tentar estancar o sangue.
Ele foi encaminhado ao Heana, onde chegou em estado grave, com parte das vísceras expostas, e precisou passar por cirurgia.
As últimas atualizações são de que ele estava em situação estável de saúde. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.
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— Portal 6 (@portal6noticias) April 15, 2026