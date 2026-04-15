Câmeras flagram homem sendo esfaqueado após confusão no Ceasa de Anápolis

Vítima precisou ser levada em estado grave ao Heana, onde passou por cirurgia

Natália Sezil -
Homem foi socorrido em estado grave após esfaqueamento.
Homem foi socorrido em estado grave após esfaqueamento. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, ficou em estado grave e precisou passar por cirurgia no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após ser vítima de esfaqueamento no Ceasa da cidade, nesta quarta-feira (15).

A confusão aconteceu durante a manhã, após uma briga entre a vítima e o suspeito, de 22 anos, quando o mais velho teria dado um tapa no rosto do mais novo.

Em reação, o suspeito teria começado a perseguir a vítima. A cena foi registrada por câmeras de segurança, que mostram quando os envolvidos passam correndo pelo galpão.

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Eles chegam a se empurrar, e depois saem do alcance das imagens. A vítima acabou ferida com quatro golpes de faca, na região das costas e do abdomen.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas não conseguiu localizar o suspeito em um primeiro momento. As buscas continuam.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e encontrou o homem sentado em uma cadeira, comprimindo os ferimentos para tentar estancar o sangue.

Ele foi encaminhado ao Heana, onde chegou em estado grave, com parte das vísceras expostas, e precisou passar por cirurgia.

As últimas atualizações são de que ele estava em situação estável de saúde. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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