Por que os casos de maus-tratos contra animais continuam se repetindo?

A causa animal não se sustenta apenas em momentos de comoção. Ela exige continuidade, presença e responsabilidade constante

Seliane da SOS - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Casos de maus-tratos contra animais voltam a aparecer com frequência e, junto com eles, a mesma sensação: indignação, tristeza e a impressão de que estamos sempre falando sobre o mesmo problema. E, de certa forma, estamos.

Apesar dos avanços na legislação e da maior visibilidade da causa animal, a repetição desses episódios mostra que ainda existe uma distância entre o que já entendemos como certo e o que, de fato, acontece no dia a dia.

A cada novo caso, a reação é imediata. As pessoas se mobilizam, cobram respostas, acompanham. Isso é importante e mostra que existe, sim, uma consciência crescente. Mas o desafio está no que acontece depois.

Com o passar dos dias, o tema perde espaço, a atenção diminui e a rotina retoma o seu curso. É nesse intervalo que o problema continua existindo, longe das manchetes, mas presente na realidade.

A causa animal não se sustenta apenas em momentos de comoção. Ela exige continuidade, presença e responsabilidade constante.

Não se trata apenas de punir quando algo acontece, mas de evitar que aconteça. Isso passa por educação, por informação e por atitudes que começam no cotidiano: no cuidado, na responsabilidade e no respeito à vida.

Como vereadora, acompanho de perto essa realidade e entendo que o caminho está na construção de uma cultura mais consciente, onde proteger os animais não seja uma exceção, mas parte natural da convivência. Enquanto essa mudança não for consistente, a tendência é que os casos continuem se repetindo. E é justamente isso que precisamos começar a mudar.

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