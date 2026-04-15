A mulher brasileira que já foi considerada a mais velha do mundo: conheça a freira que iria completar 118 anos em 2026

Gaúcha Inah Canabarro Lucas chegou a ser reconhecida como a pessoa viva mais velha do mundo e virou símbolo de fé e longevidade

Gabriel Dias - 15 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/REDEVIDA)

A trajetória de Inah Canabarro Lucas atravessou mais de um século e transformou a freira gaúcha em um nome conhecido no Brasil e no exterior.

Nascida em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, em 8 de junho de 1908, ela chegou a ser reconhecida como a pessoa viva mais velha do mundo no fim de 2024, após a morte da japonesa Tomiko Itooka.

Integrante da Companhia de Santa Teresa de Jesus, Inah dedicou grande parte da vida à fé e ao trabalho como professora.

Ao longo dos anos, ficou conhecida não apenas pela impressionante longevidade, mas também pela espiritualidade, pela rotina disciplinada e pelo bom humor, características frequentemente lembradas por pessoas próximas e por instituições que acompanharam sua trajetória.

O reconhecimento mundial veio em janeiro de 2025, quando entidades especializadas em supercentenários confirmaram que a brasileira era, naquele momento, a pessoa viva mais velha do planeta. Além disso, Inah também era apontada como a freira viva mais idosa do mundo.

A história da religiosa chamou a atenção por unir longevidade, religiosidade e simplicidade. Em 2018, quando completou 110 anos, ela chegou a receber uma bênção enviada pelo papa Francisco, episódio que reforçou ainda mais sua projeção pública.

Inah Canabarro Lucas morreu em 30 de abril de 2025, em Porto Alegre, aos 116 anos. Caso estivesse viva, completaria 118 anos em junho de 2026.

Sua história, no entanto, segue como uma das mais marcantes da longevidade brasileira e mundial, reunindo fé, resistência e um legado que ultrapassou fronteiras.

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