O gigante abandonado: conheça o arranha-céu de 128 andares que virou um “fantasma” de luxo na China

Após quase duas décadas, arranha-céu de 596 metros na China avança e pode finalmente ser concluído

Gabriel Dias - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/WikiMedia)

Após quase duas décadas de espera, um dos projetos mais ambiciosos da engenharia moderna volta a ganhar forma. O Goldin Finance 117, na cidade de Tianjin, na China, está novamente próximo da conclusão — 18 anos após o início das obras.

Com impressionantes 596 metros de altura e 128 andares, o edifício é considerado o arranha-céu desocupado mais alto do mundo, segundo o Guinness World Records.

A construção, iniciada em 2008, enfrentou uma longa paralisação após dificuldades financeiras da incorporadora responsável, interrompendo o avanço da obra ainda em 2015.

Obra retoma e entra em fase decisiva

Recentemente, trabalhadores começaram a instalar uma estrutura simbólica no topo da torre: uma coroa em formato de diamante, com cerca de 7,6 toneladas. O avanço marca uma etapa importante na retomada do projeto, que voltou a ser executado em abril de 2024.

De acordo com informações da agência estatal chinesa Xinhua, o processo de ocupação do edifício também já está em andamento. Ao menos 17 empresas demonstraram interesse em ocupar o espaço, entre elas companhias estatais e privadas.

Projetado como um “superarranha-céu”, categoria que inclui construções acima de 300 metros, o Goldin Finance 117 se destaca não apenas pela altura, mas pela complexidade estrutural.

O edifício utiliza um sistema avançado de megacolunas e treliças, desenvolvido para garantir estabilidade diante de ventos intensos e atividades sísmicas.

Histórico de atrasos e cenário global

O projeto chegou a atingir quase sua altura máxima em 2015, tornando-se, à época, o quinto prédio mais alto do mundo. No entanto, a crise no mercado financeiro chinês naquele ano impactou diretamente a incorporadora, levando à paralisação das obras.

Casos semelhantes não são raros. A Jeddah Tower, na Arábia Saudita, também sofreu interrupções após o início das obras em 2013. Considerada futura detentora do título de edifício mais alto do mundo, a construção foi retomada recentemente e segue em andamento.

Agora, com a retomada do Goldin Finance 117, a expectativa é que o arranha-céu finalmente deixe de ser símbolo de abandono para se tornar um marco definitivo da engenharia contemporânea.

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