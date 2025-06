6 frutas com propriedades antioxidantes que limpam o fígado e rins

Gabriella Licia - 15 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube)

O nosso organismo possui mecanismos naturais de limpeza, mas alguns alimentos podem atuar como aliados poderosos nesse processo, especialmente frutas ricas em antioxidantes, fibras e compostos anti-inflamatórios.

O fígado e os rins, que trabalham ativamente na filtragem de toxinas, agradecem quando recebem essa ajudinha extra da natureza.

Incluir essas frutas no dia a dia é uma forma prática, saborosa e acessível de apoiar a saúde do corpo, melhorar o funcionamento dos órgãos e até dar aquele reforço na disposição e na imunidade.

Confira 6 frutas que têm ação antioxidante e auxiliam na limpeza do fígado e dos rins:

1. Melancia

Com alto teor de água, a melancia ajuda na hidratação e na eliminação de toxinas pelos rins. Rica em licopeno, também combate os radicais livres.

2. Limão

Fonte de vitamina C e antioxidantes, o limão está entre as frutas que estimulam o fígado, auxilia na digestão e tem ação diurética. Um copo de água com limão em jejum é um clássico da desintoxicação natural.

3. Maçã

Com fibras solúveis e antioxidantes como a quercetina, a maçã ajuda a controlar o colesterol, eliminar resíduos e proteger os rins e o fígado.

4. Abacaxi

Possui bromelina, uma enzima que auxilia na digestão de proteínas e tem propriedades anti-inflamatórias. Também é diurético e ótimo para a limpeza renal.

5. Uva roxa

Rica em resveratrol, flavonoides e antioxidantes potentes, a uva também está entre as frutas que combatem o envelhecimento celular e protegem o fígado contra sobrecargas.

6. Mamão

Além das enzimas digestivas, o mamão tem betacaroteno e fibras que auxiliam na digestão e na eliminação de toxinas de forma natural.

