Como renovar a CNH em Aparecida de Goiânia; passo a passo

Se não regularizado, condutor pode levar multa, pontos na carteira e até ter o veículo apreendido

Thiago Alonso - 12 de junho de 2025

Carteira Nacional de Habilitação (CNH). (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Com a metade do ano batendo a porta, motoristas de Aparecida de Goiânia começam a acelerar o passo para regularizar a situação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Isso porque, dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, por exemplo, pode gerar infração gravíssima, resultando em multas de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, podendo haver a perda da habilitação vencida e apreensão do veículo.

Para realizar a regularização em Aparecida de Goiânia, basta seguir alguns passos simples. Pode-se iniciar pelo agendamento do atendimento, de forma online, por meio do Portal Expresso ou pela aba do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ambos no site do Governo de Goiás.

Depois disso, o motorista deve selecionar uma unidade do Detran, da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) ou do Vapt Vupt, onde deseja realizar o procedimento.

O interessado também deve informar o serviço desejado — no caso, a renovação da CNH — e escolher a data que mais lhe atende.

Assim que finalizar o agendamento, o solicitante deve emitir e pagar um Documento Único de Arrecadação (DUA), para efetivar a solicitação.

Próxima etapa

Com horário e dia marcado, é importante levar todas as documentações necessárias, conforme informado no ato.

São eles: documento de identificação com foto, comprovante de endereço recente, CPF e Exerce Atividade Remunerada (EAR).

Durante o procedimento, o motorista deve realizar exames médicos, avaliação psicológica e toxicológica – podendo ser cobrado para estes.

Vale lembrar que novas capturas de foto, assinatura e digital, também ocorrem no dia do atendimento, sendo que todas vão compor a nova versão da CNH.

Prontinho, a CNH está renovada e basta aguardar a confecção do novo documento. Ele será entregue em até dez dias ao endereço do condutor, conforme cadastrado no aplicativo do Detran.

Se o motorista não concluir todas as etapas em até 12 meses após a solicitação, o sistema cancelará o processo automaticamente.

