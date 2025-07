6 perfumes masculinos que não podem faltar na sua estante

Lista separou o melhor dos dois mundos: nacionais icônicos e importados consagrados, todos com ótimo custo-benefício

Gabriella Licia - 16 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Se existe algo que define a presença de um homem antes mesmo da primeira palavra, é o perfume. Ele fala por você, marca território e deixa memórias no ar.

E a verdade é que não é preciso gastar rios de dinheiro com frascos internacionais para exalar personalidade e sofisticação. Isso porque o Brasil tem criações que rivalizam com os melhores do mundo.

Ainda assim, alguns importados conquistaram espaço fixo no coração (e no corpo) da população e não poderiam deixar de estar na nossa lista.

A seguir, selecionamos as estrelas memoráveis entre os perfumes masculinos, que misturam o melhor dos dois mundos: nacionais icônicos e importados consagrados. Todos com ótimo custo-benefício e motivos de sobra para estarem na sua coleção. Olha só!

6 perfumes masculinos que não podem faltar na sua estante:

1. Malbec Tradicional – O Boticário (R$ 170 a R$ 210)

O queridinho do Brasil. Com notas amadeiradas e marcantes, o Malbec é um verdadeiro clássico nacional. Feito a partir do álcool vínico envelhecido em barris de carvalho, ele combina masculinidade com sofisticação. Ideal para quem quer ser lembrado por onde passa.

2. Bleu de Chanel – Chanel (R$ 650 a R$ 850)

Um luxo atemporal. Apesar do preço mais alto, o Bleu de Chanel é presença quase obrigatória na estante de quem ama perfumes. Com uma mistura elegante de notas cítricas, incenso e madeiras nobres, ele representa o homem moderno, confiante e discreto.

3. Egeo Blue – O Boticário (R$ 100 a R$ 130)

Fresco, jovem e versátil. O Egeo Blue é a escolha perfeita para o dia a dia. Suas notas de cardamomo, musk e baunilha dão um toque envolvente e limpo, ideal para ambientes de trabalho ou um encontro casual. E o melhor: cabe no bolso.

4. Sauvage – Dior (R$ 550 a R$ 750)

Se existe um perfume importado que virou febre no Brasil, é o Sauvage. Com sua mistura explosiva de bergamota, ambroxan e pimenta, ele é puro impacto. Perfeito para noites marcantes e homens que gostam de deixar rastro.

5. Zaad – O Boticário (R$ 230 a R$ 290)

Para quem ama um ar de exclusividade. O Zaad traz uma combinação refinada de notas cítricas com especiarias e fundo amadeirado. É o tipo de perfume que transmite elegância, ideal para ocasiões especiais ou para quem busca um aroma mais maduro.

6. Quasar Brave – O Boticário (R$ 90 a R$ 120)

Acessível e potente. Com uma proposta inspirada em coragem e superação, o Quasar Brave aposta em notas frescas com um fundo amadeirado que surpreende pela fixação. Uma excelente porta de entrada para quem está montando sua coleção.

Bônus:

Quem quiser ir além pode explorar fragrâncias de nicho, mas essas seis opções já garantem um repertório de respeito, misturando frescor, intensidade, sofisticação e atitude. Afinal, cada ocasião pede um aroma, e sua estante merece refletir todas as versões de você mesmo.

