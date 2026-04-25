Desafio trava-línguas: você consegue pronunciar as 7 palavras mais difíceis do português?

Um teste de fôlego aguarda aqueles que se consideram mestres na arte da fala.

Magno Oliver - 25 de abril de 2026

palavras embaralhadas

Se você se orgulha de ter uma dicção impecável, chegou a hora de colocar essa habilidade à prova. A língua portuguesa é famosa por sua complexidade gramatical, mas é na fonética que o “filho chora e a mãe não vê”.

Em 2026, com o aumento das interações por voz e podcasts, a clareza na fala tornou-se um diferencial. Reunimos aqui as sete estruturas que fazem até os palestrantes mais experientes gaguejarem.

Aceita o desafio? Tente ler em voz alta, sem pausas, e veja se consegue chegar ao fim sem “nó na língua”.

Desafio trava-línguas: você consegue pronunciar as 7 palavras mais difíceis do português?

1. Inconstitucionalissimamente

O clássico dos clássicos. Com 22 letras, esta palavra que indica algo feito de maneira muito inconstitucional testa sua resistência muscular facial.

2. Otorrinolaringologista

Um clássico médico. A sucessão de letras “r”, “l” e “g” exige uma agilidade rápida da ponta da língua contra o céu da boca.

3. Paralelepípedo

Parece fácil? Tente repetir cinco vezes seguidas em alta velocidade. A alternância das vogais com a consoante “p” cria um efeito de eco que confunde o cérebro.

4. Desconstitucionalização

O segredo aqui é o meio da palavra. O encontro de “st”, “t” e “c” exige uma pausa milimétrica que pouca gente consegue respeitar.

5. Septuagenário

O desafio é o encontro consonantal mudo “pt”, que muitas vezes é pronunciado de forma errada como “pitu”. Manter o som seco é para poucos.

6. Prerrogativa

O “rr” forte seguido pelo “g” e o “t” faz com que a vibração da garganta precise ser interrompida bruscamente, um verdadeiro teste de controle.

7. Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico

O “chefe final”. A maior palavra do dicionário exige não apenas dicção, mas um fôlego de mergulhador para completar suas 46 letras sem interrupção.

Conseguiu vencer todas ou a língua travou logo na terceira tentativa do ranking?

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