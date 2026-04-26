As 6 raças de cachorro mais calmas para ter em apartamento, segundo veterinários

Descubra as raças de cachorro mais calmas para apartamento e veja quais se adaptam melhor a espaços pequenos com rotina tranquila

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Escolher um pet para viver em espaços reduzidos pode parecer um desafio, especialmente quando se busca tranquilidade e convivência harmoniosa no dia a dia.

Nem todos os cães se adaptam bem à rotina de um apartamento, mas algumas raças se destacam justamente pelo comportamento mais calmo e equilibrado.

Segundo veterinários e especialistas em comportamento animal, existem perfis de cães que demandam menos atividade física intensa, latem menos e conseguem lidar melhor com ambientes compactos. Conhecer essas características faz toda a diferença na hora de tomar uma decisão.

Raças de cachorro mais calmas para apartamento

Se você procura um companheiro tranquilo, essas raças costumam ser as mais indicadas para viver bem em apartamentos:

Bulldog Francês

O Bulldog Francês é conhecido pelo temperamento dócil e pela baixa necessidade de exercícios. Ele prefere ambientes tranquilos e se adapta facilmente a rotinas mais caseiras.

Shih Tzu

Companheiro e silencioso, o Shih Tzu é ideal para quem busca um cão que goste de ficar dentro de casa. Ele costuma ser afetuoso e pouco agitado.

Pug

O Pug tem personalidade tranquila e é bastante apegado aos donos. Apesar de brincalhão, não exige grandes espaços para se sentir confortável.

Buldogue Inglês

Mais calmo ainda que o francês, o Buldogue Inglês passa boa parte do tempo descansando. É uma ótima escolha para quem quer um pet mais sossegado.

Cavalier King Charles Spaniel

Essa raça é conhecida pelo comportamento equilibrado e pela facilidade de adaptação. É carinhosa e costuma conviver bem em ambientes menores.

Lhasa Apso

Apesar de ser atento, o Lhasa Apso é independente e não demanda atividades intensas. Ele se adapta bem à vida em apartamento e tende a ser mais reservado.

O que considerar antes de escolher

Mesmo entre as raças de cachorro mais calmas para apartamento, é importante lembrar que cada animal tem a sua própria personalidade. Fatores como rotina do tutor, tempo disponível e ambiente também influenciam diretamente no comportamento do pet.

Além disso, todos os cães precisam de estímulos, passeios e cuidados básicos para manter a saúde física e mental em dia.

Ao escolher uma raça compatível com seu estilo de vida, as chances de ter uma convivência tranquila e feliz aumentam significativamente — tanto para você quanto para o animal.

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