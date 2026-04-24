Top 5 comidas de bar para petiscar no final de semana sem sair da dieta, segundo nutricionista

Saiba como manter o foco no objetivo sem abrir mão do lazer aos finais de semana e em um lugar inusitado para se alimentar bem

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/Youtube/Canal Sabor e Festas)

A conciliação entre a vida social intensa do fim de semana e a disciplina alimentar é um dos maiores desafios para quem busca a manutenção do peso ou a hipertrofia, mas novos protocolos de nutrição comportamental mostram que é possível frequentar o boteco sem prejuízos.

De acordo com o nutricionista Lucas de Albu, o segredo não está na restrição total, mas na seleção estratégica de petiscos que priorizam a densidade proteica e o baixo teor de gorduras saturadas.

Em postagem nas redes sociais, ele pontua que o ambiente de lazer não precisa ser um vilão; ao escolher opções grelhadas ou “in natura”, o indivíduo evita o excesso de calorias vazias provenientes de frituras e farináceos, mantendo o metabolismo ativo e a saciedade prolongada.

Top 5 comidas de bar para petiscar no final de semana sem sair da dieta, segundo nutricionista

1. Espetinho de frango ou carne

Esta é a opção mais democrática e eficaz para manter a proteína em alta. O nutricionista destaca que, por serem assados na brasa, esses espetos eliminam o uso excessivo de óleo e oferecem aminoácidos essenciais com baixo índice glicêmico, garantindo energia sem estocar gordura abdominal.

2. Camarão grelhado

Rico em iodo e selênio, o camarão grelhado é uma alternativa sofisticada e extremamente magra. Lucas de Albu reforça que, desde que não seja à milanesa, este crustáceo possui baixíssima densidade calórica e alta concentração de nutrientes, sendo ideal para quem quer petiscar por mais tempo sem exagerar nas calorias.

3. Carpaccio

Composto por lâminas finas de carne crua, o carpaccio é um aliado estratégico pelo seu teor proteico e ausência de carboidratos. O especialista pontua que o molho (geralmente à base de alcaparras e azeite) traz gorduras boas que auxiliam na saúde cardiovascular, tornando-o um prato de alta classe nutricional.

4. Frango grelhado

Frequentemente servido em tiras (iscas), o frango grelhado é a base da nutrição esportiva adaptada ao bar. Sua digestão é facilitada e, por ser uma carne branca, possui menos gorduras invisíveis que os cortes bovinos, sendo a escolha perfeita para manter a musculatura preservada durante o lazer.

5. Porção de ovos de codorna

Pequenos no tamanho, mas gigantes em valor biológico. O nutricionista destaca que os ovos de codorna são fontes ricas em colina e vitaminas do complexo B. Por serem consumidos apenas cozidos, eles evitam processos inflamatórios causados por óleos vegetais reaquecidos, servindo como o “snack” perfeito da dieta.

Confira mais detalhes:

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