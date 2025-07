Crédito liberado para motoristas de aplicativo de todo o país

Algumas empresas e instituições financeiras já oferecem soluções pensadas para quem depende do carro como ferramenta de trabalho

Pedro Ribeiro - 16 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Hoje em dia, cada vez mais motoristas de aplicativo buscam formas de manter o trabalho em dia e lidar com imprevistos.

Seja para consertar o carro, trocar de veículo ou apenas organizar as finanças, em algum momento pode surgir a dúvida: será que existe crédito disponível para quem trabalha nesse ramo? A boa notícia é que sim — e é mais acessível do que muita gente imagina.

Mesmo que não exista uma linha de crédito específica e exclusiva para motoristas de aplicativo, algumas empresas e instituições financeiras já oferecem soluções pensadas para quem depende do carro como ferramenta de trabalho.

Crédito liberado para motoristas de aplicativo de todo o país

Várias plataformas contam com parcerias que facilitam o acesso ao crédito. É o caso da 99, que oferece empréstimos pessoais através do 99Pay, com valores que variam de R$ 500 a R$ 10 mil. Já a Uber, em parceria com o Banco Digio, também disponibiliza crédito pessoal direto pelo aplicativo da Uber Conta.

Além dessas opções, instituições como a Creditas têm parcerias com apps de transporte para oferecer crédito com garantia de veículo, permitindo mais flexibilidade na análise de quem trabalha como autônomo.

Outra novidade importante é que o Senado aprovou recentemente a inclusão dos motoristas de aplicativo na modalidade de crédito consignado privado. Se for sancionado, isso permitirá o desconto das parcelas diretamente do valor recebido pelas plataformas, o que pode significar juros mais baixos e novas oportunidades no futuro.

Como comprovar renda para conseguir o empréstimo

Para aumentar as chances de aprovação, o primeiro passo é saber como comprovar sua renda. Mesmo sendo autônomo, o motorista de aplicativo pode usar diferentes documentos. Relatórios dos aplicativos, extratos bancários dos últimos meses, declaração de Imposto de Renda e até o registro como MEI (Microempreendedor Individual) servem para mostrar estabilidade nos ganhos.

Vale a pena fazer um empréstimo?

Tudo depende do seu planejamento. O empréstimo pode ajudar o motorista de aplicativo a investir no próprio trabalho, como adquirir um carro mais econômico ou fazer melhorias no veículo atual. Porém, é fundamental organizar as finanças antes e só pegar o crédito se for realmente necessário. Usar essa ferramenta com responsabilidade é o segredo para crescer sem se endividar.

Em resumo: com organização, documentação certa e atenção às parcerias disponíveis, os motoristas de aplicativo podem sim acessar crédito e usar isso a favor do seu negócio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!