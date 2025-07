Nova função da Uber já está funcionando na Grande Goiânia e Anápolis e Rio Verde

Sistema permite que familiares acompanhem corridas em tempo real e compartilhem formas de pagamento

Davi Galvão - 17 de julho de 2025

Aplicativo da Uber. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Uber anunciou, nesta semana, a expansão nacional da conta sênior, voltada exclusivamente para usuários com mais de 60 anos. Após testes em Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza, a funcionalidade foi liberada para todas as cidades brasileiras onde o aplicativo opera.

Em Goiás, a função chegou com tudo e já está se popularizando bastante na capital, mas também em Anápolis e Rio Verde.

A novidade traz uma interface simplificada, com textos maiores, ícones destacados e menos etapas para solicitar corridas.

Entre os recursos exclusivos da conta sênior estão a possibilidade de salvar endereços frequentes, utilizar uma lista de locais favoritos e contar com suporte ampliado por meio do Perfil Familiar da Uber.

Esse sistema permite que familiares acompanhem corridas em tempo real, compartilhem formas de pagamento e até façam solicitações em nome do idoso.

A ativação da conta é feita diretamente no aplicativo. Basta acessar as configurações, configurar o Perfil Familiar e enviar um convite via contato telefônico.

Se a pessoa convidada ainda não tiver o app, receberá um link para download. Depois de aceitar, o idoso pode personalizar a experiência e começar a usar os novos recursos.

A Uber informou que pretende, em breve, aprimorar o serviço com notificações adicionais para familiares durante os deslocamentos.

Com a ativação do perfil especial, parentes podem acompanhar em tempo real os deslocamentos dos idosos, garantindo maior sensação de segurança e suporte durante as corridas.

Vale destacar que, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 10,5% dos brasileiros acima de 60 anos já usam aplicativos de mobilidade — número que tende a crescer, considerando que o país possui cerca de 33 milhões de idosos.

