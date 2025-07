Caoa define nova montadora parceira após “divórcio” com Hyundai

Natália Sezil - 18 de julho de 2025

Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Divulgação/Caoa)

Após o fim de uma parceria de mais de 25 anos, a Caoa já parece ter novos planos para ocupar a parte que antes pertencia à Hyundai na fábrica de Anápolis.

Embora continue atuando com a Caoa Chery no mercado nacional, informações são de que a empresa já fechou com uma nova marca chinesa: a Avatr.

Vendida como “marca premium de veículos elétricos inteligentes” na China, a asiática promete apresentar modelos de luxo, com foco em SUVs e sedãs.

A estratégia não deve competir com a produção atual. Em vez disso, chega para somar e pode significar a inclusão e consolidação da montadora brasileira no novo segmento automobilístico.

As negociações já acontecem pelo menos desde maio, segundo divulgado pelo Autoesporte. Com isso, o objetivo das marcas seria fazer com que as novas operações comecem em Anápolis já em agosto de 2025.

Com modelos que apostam em exibições de tecnologia e luxo, o primeiro a chegar ao país é o Avatr 11. Isso porque o SUV, avaliado em pouco mais de R$ 300 mil com a conversão direta para yuan, já foi visto rodando em testes em São Paulo, em janeiro.

Com cinco versões diferentes, trata-se de um cupê elétrico com design futurista. A primeira das “diferenças” nele é logo na iluminação, que fica concentrada na parte inferior do para-choque, enquanto os faróis assumem posições irregulares.

No interior, o modelo tem três telas de alta resolução, sendo que as versões mais caras contam ainda com sistema de som premium e cancelamento de ruído.

A autonomia varia de acordo com a versão. Nas que são equipadas com extensor de autonomia, o conjunto de motores elétrico e à gasolina pode viajar por até 1.065 km.

Desconsiderando a combustão, o limite nesses modelos é de 225 km. Já nas versões que não têm extensor, o alcance pode ser de até 815 km.

