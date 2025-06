Com autonomia de 180 km, novo carro elétrico zero km custa menos de R$ 60 mil

Unindo preço baixo, autonomia razoável e um visual moderno e compacto, máquina foi idealizada para o trânsito das grandes cidades

Gabriella Licia - 05 de junho de 2025

VF3 é de origem vietnamita. (Foto: Ilustração/Captura via Youtube)

Um novo modelo de carro elétrico está chamando atenção no mercado internacional e pode se tornar uma opção acessível também para os brasileiros em um futuro bem próximo.

Fabricado pela montadora vietnamita VinFast, o VF 3 é um minicarro elétrico urbano que une preço baixo, autonomia razoável e um visual moderno e compacto, ideal para o trânsito das grandes cidades.

Com uma média de valor inicial de R$ 58 mil, o veículo já é comercializado no Vietnã e se destaca como uma das alternativas mais baratas entre os modelos elétricos disponíveis atualmente.

Equipado com um motor de 42 cavalos de potência e torque de 11,2 kgfm, o carro elétrico alcança velocidade máxima de 110 km/h e vai de 0 a 50 km/h em apenas 5,2 segundos. A autonomia fica em torno de 180 a 285 km, dependendo do ciclo utilizado para medição, o que é suficiente para deslocamentos diários urbanos.

O VinFast VF 3 tem dimensões enxutas: 3,14 metros de comprimento, 1,67 metro de largura e 1,60 metro de altura.

Apesar do tamanho compacto, o modelo oferece um interior funcional, com painel digital e central multimídia de 10 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Quando os bancos traseiros estão inclinados, o porta-malas alcança até 550 litros de capacidade, o que o torna versátil mesmo para quem precisa de espaço.

Apesar de ainda não estar disponível no Brasil, a empresa já registrou a patente do modelo no país e contratou engenheiros brasileiros para o desenvolvimento de veículos adaptados ao nosso mercado.

Com isso, a expectativa é de que o VF 3 chegue em breve no país, oferecendo uma opção de carro elétrico popular por menos de R$ 60 mil.

