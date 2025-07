Chery Tiggo 7 2026 é lançado na China com valor menor do que um Kwid no Brasil

Com visual renovado e mais tecnologia, SUV estreia com preço menor que o carro popular

Pedro Ribeiro - 16 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

A Chery apresentou oficialmente na China o novo Tiggo 7 2026, apostando em versões acessíveis e equipadas para conquistar o público jovem e famílias que buscam um SUV moderno sem pagar caro.

O modelo chega em duas versões: Tiggo 7 Sport e Tiggo 7 Plus, ambas com visual atualizado, recursos tecnológicos e preços extremamente competitivos no mercado chinês.

A versão Tiggo 7 Sport parte de 87.900 yuans, o que equivale a cerca de R$ 67.500 na conversão direta. Já o Tiggo 7 Plus começa em 91.900 yuans, ou aproximadamente R$ 70.600.

Para efeito de comparação, o Renault Kwid, um dos carros mais baratos vendidos no Brasil, custa a partir de R$ 78.690, mesmo com os incentivos do programa Carro Sustentável e isenção de IPI.

Desempenho e motorização

O Tiggo 7 Sport 2026 está disponível com duas opções de motorização. A versão mais acessível traz um motor 1.5 turbo, com 115 kW (157 cv) e 230 Nm de torque, acoplado a uma transmissão de dupla embreagem úmida de 6 marchas.

Já a opção mais potente vem com um motor 1.6 turbo, que entrega 145 kW (197 cv) e 290 Nm, além de uma transmissão DCT de 7 velocidades.

A Chery posiciona a versão Sport como um SUV mais esportivo e com apelo jovem, enquanto o Tiggo 7 Plus mira em consumidores que priorizam espaço e conforto para a família.

Design moderno e acabamento caprichado

O visual do Tiggo 7 Sport chama atenção por manter a identidade da marca com faróis bipartidos, grade frontal trapezoidal, teto flutuante e maçanetas embutidas. O SUV roda com rodas de liga leve aro 18 e está disponível em cores como Prata Glacier, Cinza Cangyan, Preto Graphite e Branco Perolado.

Por dentro, o modelo traz acabamento moderno e equipamentos que chamam a atenção para a faixa de preço. Entre os destaques estão:

– Central multimídia de 13,2 polegadas

– Painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas

– Volante multifuncional de três raios

– Bancos dianteiros com ventilação e aquecimento (apenas motorista na versão básica)

– Ar-condicionado automático

– Câmera panorâmica com visão de 540 graus

– Espelho de cortesia com luz integrada

Já nas versões com especificações mais altas, o SUV conta com recursos mais sofisticados, como:

– Controle automático de farol alto

– Teto solar panorâmico com persiana elétrica

– Carregador de celular por indução de 50W

– Airbags de cortina

– Porta-malas com abertura por sensor de movimento

– Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

– Frenagem autônoma de emergência (AEB)

– Alerta de colisão frontal (FCW)

E o Brasil?

A Chery, que no Brasil opera em parceria com o Grupo CAOA, já vende por aqui uma versão diferente do Tiggo 7, mais próxima visualmente do Tiggo 7 Plus chinês, incluindo inclusive opções híbridas.

Ainda não há previsão oficial de chegada do novo Tiggo 7 Sport 2026 ao mercado brasileiro — e, mesmo que venha, é pouco provável que mantenha os preços baixos praticados na China, por conta de impostos, logística e nacionalização.