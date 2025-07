Hábitos simples e eficazes para evitar bolinhas nas roupas

Esse problema pode ser evitado com mudanças simples na rotina de cuidados com as roupas

Ruan Monyel - 18 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Lavanderia de Plantão)

Nada é mais comum do que bolinhas nas roupas após a lavagem na máquina, afinal, apesar de limpas, as peças acabam com resíduos.

E sabe por quê? O atrito constante entre as fibras dos tecidos, especialmente durante a lavagem, solta fios que acabam se enrolando e formando as temidas bolinhas.

A boa notícia é que esse problema pode ser evitado com mudanças simples na rotina de cuidados com as roupas, mantendo suas peças com aparência de novas por muito mais tempo.

Hábitos simples e eficazes para evitar bolinhas nas roupas

Um dos primeiros passos para evitar bolinhas nas roupas e o desgaste dos tecidos é separar as peças antes de colocar na máquina de lavar.

Misturar peças delicadas com itens pesados como toalhas, jeans e moletom faz com que os tecidos mais leves sofram com o atrito, aumentando as chances de resíduos.

Por isso, é fundamental organizar as roupas por tipo de tecido e escolher o ciclo de lavagem apropriado para cada grupo.

Programas suaves e o uso de poucas peças na máquina também ajudam a reduzir a fricção dentro do tambor e protegem contra as bolinhas nas roupas.

Além disso, a escolha do sabão faz diferença, afinal, produtos líquidos e específicos são menos abrasivos e ajudam a conservar a textura das peças.

O excesso de sabão ou o uso de versões muito agressivas pode ressecar e enfraquecer os fios, deixando-os mais suscetíveis a danos.

Outro hábito essencial é lavar as roupas do avesso, principalmente camisetas, blusas e peças que ficam em contato direto com o corpo.

Isso protege o lado visível do tecido do contato direto com a máquina e com outras peças, prolongando sua vida útil e evitando bolinhas nas roupas.

Assim, ao dotar esses hábitos simples você evita o aparecimento de bolinhas nas roupas e preserva a qualidade das peças por muito mais tempo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!