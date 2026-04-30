Pilates é bom, mas este é o melhor exercício para acabar com a flacidez nos braços
Movimentos simples podem não ser suficientes quando o objetivo é recuperar firmeza e mudar a aparência dos braços
A flacidez nos braços é uma das queixas mais comuns quando o assunto é estética corporal. Muitas pessoas percebem a perda de firmeza ao longo do tempo e buscam soluções que tragam resultados visíveis sem abrir mão do bem-estar.
No entanto, em meio a tantas opções de atividades físicas, surge uma dúvida frequente: qual método realmente funciona?
Ao mesmo tempo, práticas como o Pilates ganham popularidade por seus benefícios para postura, equilíbrio e fortalecimento geral.
Ainda assim, quando o objetivo é transformar a aparência dos braços de forma mais rápida e eficiente, especialistas apontam que é preciso ir além de exercícios leves e apostar em estímulos mais específicos.
Por que o treino de força faz mais diferença
Antes de tudo, é importante entender a origem da flacidez. Em geral, ela acontece por dois fatores principais: perda de massa muscular e acúmulo de gordura na região.
Ou seja, não se trata apenas de “falta de exercício”, mas de composição corporal.
Nesse contexto, o treino de força se destaca porque atua diretamente no aumento da massa muscular.
Ao trabalhar com resistência — seja com halteres, máquinas ou o próprio peso do corpo — o músculo sofre microlesões que, ao se recuperarem, aumentam de volume.
Como resultado, a pele passa a ter mais sustentação, reduzindo o aspecto flácido.
Por outro lado, o Pilates continua sendo um aliado importante. Ele melhora a postura, fortalece o core e aumenta a consciência corporal.
No entanto, como trabalha mais com resistência leve e controle, o estímulo para hipertrofia tende a ser menor.
Portanto, para quem busca firmeza mais visível nos braços, o ideal é combinar as duas práticas — mas dando protagonismo ao treino de força.
Exercícios que realmente ativam o tríceps
Quando o assunto é braço, o foco principal deve estar no tríceps — músculo responsável pela maior parte do volume da região. Dessa forma, exercícios que isolam ou priorizam esse grupo muscular trazem resultados mais rápidos.
Movimentos mais eficazes:
- Extensão de tríceps acima da cabeça com halter
- Tríceps testa (com halteres ou barra)
- Mergulho no banco (fundo)
- Tríceps na polia ou com elástico
Além disso, alguns exercícios complementares ajudam no fortalecimento geral.
Exercícios de apoio:
- Flexão de braço com mãos próximas
- Remada unilateral com halter
Esses movimentos, quando feitos com técnica correta e regularidade, aumentam a força e melhoram a definição dos braços.
O que muita gente não sabe sobre gordura localizada
Ao mesmo tempo, existe um ponto que costuma gerar frustração: não é possível eliminar gordura apenas em uma região específica do corpo.
Ou seja, fazer exercícios de braço não queima gordura exclusivamente ali.
No entanto, isso não significa que o treino não funcione. Pelo contrário.
Ele fortalece o músculo por baixo da gordura, enquanto a redução do percentual de gordura corporal acontece de forma geral.
Para potencializar os resultados:
- Manter um leve déficit calórico
- Incluir exercícios aeróbicos na rotina
- Priorizar constância no treino
Dessa forma, o braço ganha firmeza ao mesmo tempo em que a gordura diminui.
Alimentação e consistência fazem toda a diferença
Além do treino, a alimentação desempenha um papel fundamental. Como o objetivo é construir massa muscular, o corpo precisa de matéria-prima — e é aí que entram as proteínas.
Alimentos como ovos, carnes magras, leguminosas e laticínios ajudam na recuperação e no crescimento muscular.
Sem esse suporte, o resultado tende a ser mais lento.
Outro fator essencial é a frequência. Treinar os braços de duas a três vezes por semana já é suficiente para gerar evolução, desde que haja progressão — ou seja, aumento gradual de carga ou repetições.
Firmeza vem de estímulo certo e constância
Combater a flacidez nos braços não depende de soluções rápidas, mas de estratégia.
Quando você combina treino de força, alimentação adequada e regularidade, os resultados aparecem de forma consistente.
Assim, o segredo está em entender o objetivo e aplicar o estímulo correto.
O Pilates pode continuar fazendo parte da rotina, mas é o treino com carga que realmente transforma a aparência dos braços ao longo do tempo.
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