Pilates é bom, mas este é o melhor exercício para acabar com a flacidez nos braços

Movimentos simples podem não ser suficientes quando o objetivo é recuperar firmeza e mudar a aparência dos braços

Daniella Bruno - 30 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

A flacidez nos braços é uma das queixas mais comuns quando o assunto é estética corporal. Muitas pessoas percebem a perda de firmeza ao longo do tempo e buscam soluções que tragam resultados visíveis sem abrir mão do bem-estar.

No entanto, em meio a tantas opções de atividades físicas, surge uma dúvida frequente: qual método realmente funciona?

Ao mesmo tempo, práticas como o Pilates ganham popularidade por seus benefícios para postura, equilíbrio e fortalecimento geral.

Ainda assim, quando o objetivo é transformar a aparência dos braços de forma mais rápida e eficiente, especialistas apontam que é preciso ir além de exercícios leves e apostar em estímulos mais específicos.

Por que o treino de força faz mais diferença

Antes de tudo, é importante entender a origem da flacidez. Em geral, ela acontece por dois fatores principais: perda de massa muscular e acúmulo de gordura na região.

Ou seja, não se trata apenas de “falta de exercício”, mas de composição corporal.

Nesse contexto, o treino de força se destaca porque atua diretamente no aumento da massa muscular.

Ao trabalhar com resistência — seja com halteres, máquinas ou o próprio peso do corpo — o músculo sofre microlesões que, ao se recuperarem, aumentam de volume.

Como resultado, a pele passa a ter mais sustentação, reduzindo o aspecto flácido.

Por outro lado, o Pilates continua sendo um aliado importante. Ele melhora a postura, fortalece o core e aumenta a consciência corporal.

No entanto, como trabalha mais com resistência leve e controle, o estímulo para hipertrofia tende a ser menor.

Portanto, para quem busca firmeza mais visível nos braços, o ideal é combinar as duas práticas — mas dando protagonismo ao treino de força.

Exercícios que realmente ativam o tríceps

Quando o assunto é braço, o foco principal deve estar no tríceps — músculo responsável pela maior parte do volume da região. Dessa forma, exercícios que isolam ou priorizam esse grupo muscular trazem resultados mais rápidos.

Movimentos mais eficazes:

Extensão de tríceps acima da cabeça com halter

Tríceps testa (com halteres ou barra)

Mergulho no banco (fundo)

Tríceps na polia ou com elástico

Além disso, alguns exercícios complementares ajudam no fortalecimento geral.

Exercícios de apoio:

Flexão de braço com mãos próximas

Remada unilateral com halter

Esses movimentos, quando feitos com técnica correta e regularidade, aumentam a força e melhoram a definição dos braços.

O que muita gente não sabe sobre gordura localizada

Ao mesmo tempo, existe um ponto que costuma gerar frustração: não é possível eliminar gordura apenas em uma região específica do corpo.

Ou seja, fazer exercícios de braço não queima gordura exclusivamente ali.

No entanto, isso não significa que o treino não funcione. Pelo contrário.

Ele fortalece o músculo por baixo da gordura, enquanto a redução do percentual de gordura corporal acontece de forma geral.

Para potencializar os resultados:

Manter um leve déficit calórico

Incluir exercícios aeróbicos na rotina

Priorizar constância no treino

Dessa forma, o braço ganha firmeza ao mesmo tempo em que a gordura diminui.

Alimentação e consistência fazem toda a diferença

Além do treino, a alimentação desempenha um papel fundamental. Como o objetivo é construir massa muscular, o corpo precisa de matéria-prima — e é aí que entram as proteínas.

Alimentos como ovos, carnes magras, leguminosas e laticínios ajudam na recuperação e no crescimento muscular.

Sem esse suporte, o resultado tende a ser mais lento.

Outro fator essencial é a frequência. Treinar os braços de duas a três vezes por semana já é suficiente para gerar evolução, desde que haja progressão — ou seja, aumento gradual de carga ou repetições.

Firmeza vem de estímulo certo e constância

Combater a flacidez nos braços não depende de soluções rápidas, mas de estratégia.

Quando você combina treino de força, alimentação adequada e regularidade, os resultados aparecem de forma consistente.

Assim, o segredo está em entender o objetivo e aplicar o estímulo correto.

O Pilates pode continuar fazendo parte da rotina, mas é o treino com carga que realmente transforma a aparência dos braços ao longo do tempo.

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