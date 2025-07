Um ex-amor que pensa em voltar está a caminho da vida desses signos

Gabriella Licia - 21 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Com a chegada de mais um ciclo de Mercúrio retrógrado, as portas do passado começam a se abrir para alguns signos com mais frequência do que gostaríamos de admitir.

Esse trânsito astrológico, famoso por mexer com comunicações, mal-entendidos e reencontros, costuma revirar sentimentos antigos e trazer à tona situações que pareciam superadas, inclusive na vida amorosa.

Durante esse período, mensagens inesperadas, encontros fora de hora e lembranças difíceis de ignorar tendem a reaparecer. Para alguns signos, esse retorno não é apenas emocional ou simbólico, mas pode vir na forma de um ex-amor que ressurge com vontade de reatar laços e resgatar o que ficou mal resolvido.

Se você tem sentido uma nostalgia estranha ou andou sonhando com alguém do passado, fique atenta: Mercúrio pode estar preparando o terreno para um reencontro real. E, para certos signos, esse retorno pode ser transformador.

Confira os signos que mais têm chances de receber um ex de volta nos próximos dias:

1. Leão

No meio do inferno astral ou logo após ele, os leoninos podem se ver cercados por lembranças e pessoas do passado.

Ex-parceiros que foram marcantes ou até os que saíram de cena sem explicação, podem retornar com pedidos de desculpas, saudades ou até promessas de mudança. Cabe a Leão decidir se essa volta vale o brilho que carrega no coração.

2. Libra

Regido por Vênus, Libra sente profundamente as conexões amorosas. Durante Mercúrio retrógrado, é provável que alguém do passado envie uma mensagem cheia de sentimento ou proponha um reencontro.

Como librianos estão entre os signos que tendem a guardar boas lembranças, o risco de reviver um romance é alto, especialmente se houver sentimento mal resolvido.

3. Peixes

Sensíveis e intuitivos, os piscianos percebem mudanças energéticas no ar antes mesmo que elas se concretizem. E com Mercúrio retrógrado, as chances de um ex bater à porta, literalmente ou virtualmente, são grandes.

Essa volta pode reacender emoções intensas, mas é preciso lembrar: nem todo retorno é sinônimo de recomeço saudável.

