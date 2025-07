6 cidades turísticas em Goiás que são incríveis e você precisa conhecer

Muitas dessas belezas estão a poucas horas de carro

Anna Júlia Steckelberg - 24 de julho de 2025

Centro Histórico da Cidade de Goiás. (Foto: Divulgação)

Se você acha que Goiás se resume a sertanejo, pequi e calor, talvez esteja na hora de arrumar as malas e redescobrir o estado com novos olhos.

O território goiano esconde destinos turísticos tão variados quanto encantadores: há cachoeiras cristalinas, cidades históricas, formações rochosas únicas e uma hospitalidade que acolhe como um bom prato de comida caseira.

Para quem busca experiências autênticas, cheias de natureza, cultura e história, Goiás tem muito mais a oferecer do que se imagina.

Selecionamos seis cidades turísticas em Goiás que são verdadeiramente incríveis e merecem estar no seu próximo roteiro de viagem. Cada uma com suas peculiaridades, elas conquistam visitantes de todas as partes do Brasil, e até do mundo.

6 cidades turísticas em Goiás que são incríveis e você precisa conhecer

1. Pirenópolis

Uma das joias do turismo goiano, Pirenópolis une charme colonial com natureza exuberante.

As ruas de pedra, casarios históricos e igrejas do século XVIII dividem espaço com cachoeiras, trilhas e pousadas encantadoras.

É destino ideal tanto para quem busca aventura quanto para quem quer desacelerar e respirar cultura. A cidade também é conhecida por sua culinária e eventos culturais, como a Festa do Divino.

2. Alto Paraíso de Goiás

Localizada na Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso é um verdadeiro santuário ecológico.

A cidade atrai místicos, ecoturistas e viajantes em busca de paz e conexão com a natureza. São dezenas de cachoeiras, trilhas e mirantes que impressionam pela beleza e energia do lugar. O clima alternativo e as opções de hospedagem sustentáveis completam a experiência.

3. Goiás (Cidade de Goiás)

Antiga capital do estado, a Cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho, é Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco.

Suas ruas preservam a memória do Brasil colonial e da poetisa Cora Coralina. A cidade encanta pela arquitetura, pela gastronomia típica e pelos eventos culturais, como o FICA (Festival Internacional de Cinema Ambiental).

4. Caldas Novas

Famosa por ser um dos maiores mananciais hidrotermais do mundo, Caldas Novas é o destino perfeito para relaxar em águas quentes.

A cidade é referência nacional em turismo de lazer e bem-estar, com grandes hotéis, parques aquáticos e infraestrutura completa para famílias.

5. Rio Quente

Vizinha de Caldas Novas, Rio Quente também é banhada por águas termais e abriga o famoso Rio Quente Resorts, com atrações como o Hot Park.

É destino certo para quem busca diversão em meio à natureza, com rios de água morna e paisagens de tirar o fôlego.

6. Formosa

Ainda pouco explorada pelo grande público, Formosa vem se destacando por seus atrativos naturais. Entre os destaques estão a Lagoa Feia, a Cachoeira do Itiquira, uma das maiores quedas livres acessíveis do Brasil, e o Buraco das Araras. Ideal para ecoturismo e passeios de um dia saindo de Brasília.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!