Motociclista é picado por abelha durante entrega para restaurante e morre em Goiânia

Homem chegou a pedir ajuda após o ataque, mas não resistiu. Suspeita é que ele fosse alérgico e não sabia

Gabriella Pinheiro - 23 de julho de 2025

Entregador morre após ataque de abelhas, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um motociclista de 39 anos morreu após ser atacado por um enxame de abelhas na tarde desta quarta-feira (23), em Goiânia.

O caso ocorreu por volta das 12h, quando a vítima, que trabalhava como entregador de um restaurante, chegou até o estabelecimento alegando ter sido atacada pelos insetos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem relatou falta de ar, dores no peito e apresentava o corpo empolado. Logo em seguida, caiu no chão, inconsciente, enquanto descia da moto.

Um colega de trabalho chegou a ir até uma base do Corpo de Bombeiros para pedir socorro, o que mobilizou uma equipe até o local. No entanto, a vítima não resistiu e teve a morte confirmada.

A suspeita é que o motociclista tenha sofrido um choque anafilático, possivelmente por ser alérgico.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!