Lenda do wrestling e ator, Hulk Hogan morre nos EUA aos 71 anos

Hogan foi um dos responsáveis pela espetacularização do wrestling com o WWE na década de 1980

Folhapress - 24 de julho de 2025

Hulk Hogan morreu aos 71 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Hulk Hogan, um dos maiores nomes da história da luta livre, morreu hoje nos EUA aos 71 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo site norte-americano TMZ e confirmada pela WWE.

O ex-lutador morreu em sua casa na Flórida, de acordo com o TMZ. Paramédicos foram enviados nesta manhã até a residência de Hogan e o encontraram sem batimentos cardíacos. Ele foi declarado morto no hospital. Nascido em agosto de 1953, deixa esposa e dois filhos. A causa da morte ainda é desconhecida.

Hogan foi submetido a diversas cirurgias devido a lesões sofridas durante a carreira. Semanas atrás, a esposa do lutador foi a público negar rumores de que ele estava em coma, afirmando que o coração do lutador estava forte e que ele se recuperava de procedimento realizado no pescoço. O próprio Hogan já declarou que “não tinha mais partes originais do corpo”.

Ele foi um dos responsáveis pela espetacularização do wrestling com o WWE na década de 1980. Seis vezes campeão da organização, foi introduzido ao Hall da Fama inicialmente em 2005. Dez anos depois, acabou removido após escândalo sobre comentários racistas feitos durante encontro sexual que estava sendo gravado. Voltou oficialmente para a galeria de ídolos em 2020.

Hulk Hogan é o nome artístico de Terry Gene Bollea, que também foi ator. Levando a teatralidade do ringue às telas, estrelou mais de uma dezena de filmes, com direito a participação em Rocky 3, interpretando Thunderlips.

Figura polêmica, a lenda do wrestling também teve atuação na política como aliado do presidente Donald Trump. Ele foi a estrela da Convenção Nacional do partido Republicano no ano passado. Donald Trump Jr., filho do político, lamentou a morte de Hogan nas redes sociais.