Ao não saber a resposta de pergunta, participante do Domingão toma decisão surpreendente e vai embora com bolada

Honesto e carismático, jogador explicou motivo da decisão: "respeito o jogo"

Gabriella Licia - 25 de julho de 2025

(Foto: Reprodução via Globo)

Um momento de tensão e coragem marcou o ‘Quem Quer Ser um Milionário’, exibido no último domingo (20) no Domingão com Huck. O participante Márcio, que trabalha na área de contratos com grandes empresas e mora em Bauru (SP), emocionou o público ao tomar uma decisão surpreendente ao se deparar com uma pergunta que não sabia responder.

Ao longo do programa, Márcio mostrou segurança e carisma, e chegou até a décima-terceira pergunta, que valia R$ 300 mil. No entanto, diante do questionamento sobre “quantas Copas do Mundo foram decididas durante a prorrogação?”, com alternativas entre três, quatro, cinco e seis, ele preferiu não arriscar.

“Se você responder e errar, você sai com R$ 30 mil, que é o seu último porto-seguro. E se você voltar para Bauru agora, você volta com R$ 150 mil”, explicou o apresentador do Domingão.

Sem saber a resposta correta, Márcio foi direto: “Eu gosto muito de jogar, mas dinheiro não aceita desaforo. Acho que o meu porto-seguro ficou muito baixo por consequência do jogo. R$ 150 mil foi um jogo legal, gostei, incrível estar aqui”.

Demonstrando lucidez e maturidade, ele justificou ao Luciano Huck a escolha com clareza: “Eu não vou arriscar, acho que não faz sentido, ia ficar muito chateado de sair daqui com R$ 30 mil. Independente de qualquer outra coisa, é um jogo. Respeito o jogo, mas eu não tenho a menor ideia da resposta correta, seria um chute sem saber para que lado estou chutando. Então a minha decisão é parar”.

Ao ser questionado sobre o que faria com o prêmio, o participante se emocionou ao falar das filhas: “A minha filha mais velha, Ana Beatriz, é estudante de Medicina, tá fazendo o curso com uma boa bolsa do FIES, então ela vai sair ao final do ano que vem formada e com uma boa dívida. Gostaria de ajudá-la a diminuir essa dívida. Tem uma outra filha, Ana Clara, vai ser atriz, quer estudar artes cênicas, tem muito dom, talento, uma ruivinha linda. Então, um pé de meia para as duas”.

Márcio deixou o programa com R$ 150 mil no bolso. A resposta correta da pergunta, revelada no Domingão, era “cinco”.

