Ônibus cai em barranco e mata ao menos 18 pessoas no Peru

Três dos feridos morreram no hospital, entre eles duas crianças

Folhapress - 26 de julho de 2025

Ônibus caiu no Peru. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ao menos dezoito pessoas morreram na sexta-feira (25) em um acidente de ônibus na região de Junín, nos Andes peruanos, a 300 km da capital Lima. O veículo caiu em um barranco, segundo a Rede Integrada de Saúde da cidade de Tarma.

O balanço inicial das autoridades era de 15 mortos e 30 feridos. Três dos feridos morreram no hospital, entre eles duas crianças.

O veículo, no qual viajavam mais de 60 passageiros, caiu em uma encosta de 50 metros, informou a rádio local RPP. O acidente ocorreu em um trecho sinuoso e estreito da estrada, acrescentou a emissora.

O ônibus havia saído de Lima com destino a La Merced, cidade na província de Junín. O centro de operações de emergência do país não informou a causa do acidente.

Acidentes rodoviários são frequentes no Peru, devido ao excesso de velocidade, à má condição das estradas, à falta de sinalização e à fiscalização escassa. Em 2024, foram registradas 3.173 mortes em estradas, segundo a polícia peruana.