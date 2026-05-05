Justiça aponta fiação solta como causa de acidente que matou adolescente em Anápolis e rejeita tese da Equatorial de que ele poderia estar sob efeito de drogas

Empresa foi condenada ao pagamento de indenização e pensão para mãe da vítima, além de arcar com as despesas do sepultamento e custos advocatícios

Davi Galvão Davi Galvão -
Gabriel Lucas faleceu em 2024, com apenas 15 anos. (Foto: Reprodução) Equatorial
Gabriel Lucas faleceu em 2024, com apenas 15 anos. (Foto: Reprodução)

A Justiça de Goiás rejeitou a tentativa da Equatorial Energia de atribuir o uso de entorpecentes a Gabriel Lucas Ramos de Oliveira, de 15 anos, morto em um acidente causado por fios soltos em Anápolis, ainda em 2024.

A decisão judicial confirmou a responsabilidade da concessionária no episódio, ocorrido no acesso à Vila São Vicente, após laudos técnicos desmentirem a versão apresentada pela defesa da empresa.

A Equatorial foi condenada ao pagamento de R$ 150 mil para a mãe do adolescente, além da manutenção de repasses no valor de 2/3 do salário mínimo até 2034, quando ele completaria 25 anos. Ainda, teve de arcar com as despesas do sepultamento e custos advocatícios. Da decisão, cabe recurso.

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Argumentos da Equatorial

Durante a tramitação do processo, a concessionária de energia sustentou a hipótese de que o jovem estaria sob efeito de entorpecentes no momento do acidente e que a fiação no qual ele se enroscou não era da Equatorial, mas de uma empresaa de telecomunicações.

A alegação baseava-se em uma suposta substância encontrada nas roupas da vítima. Entretanto, exames toxicológicos realizados no corpo do adolescente deram resultado negativo para álcool e qualquer tipo de entorpecente.

Na sentença, o magistrado Pedro Paulo de Oliveira, da 5ª Vara Cível, foi enfático ao tratar a estratégia da defesa da Equatorial.

Conforme o texto da decisão, “a ausência de comprovação do uso de entorpecentes no momento do acidente impede que essa circunstância seja considerada como contribuinte para o resultado”, pontuou.

Com relação a falta de habilitação, o juiz pontuou que o fato, por si só, configura mera infração administrativa e não implica em responsabilidade civil pelo acidente. Tal cenário só aconteceria caso a conduta da vítima viesse a causar a colisão, o que não foi o caso.

O juiz fundamentou a condenação na falha de manutenção da rede elétrica, ignorando as tentativas da empresa de transferir a culpa ao condutor.

Conforme consta no laudo pericial, “a causa determinante para o acidente foi a presença de fios de telefonia/internet soltos dos postes e invadindo o leito da pista, os quais se entrelaçaram no condutor […] fazendo com que o mesmo perdesse o controle do veículo”.

Com relação ao argumento de que a fiação era de uma empresa terceira, o magistrado afirmou que não se exige prova de culpa para a responsabilização das prestadoras de serviço público, bastando apenas a “comprovação do dano e do nexo causal com o defeito na prestação do serviço”.

No caso, ele observou que a empresa não juntou ao processo nenhum documento que comprovasse a realização de vistorias na rede:

“Ressalto que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, na qualidade de detentora da infraestrutura compartilhada, não se restringe aos seus próprios cabos. Pelo contrário, seu dever de zelar pela segurança estende-se a toda a estrutura que administra, o que inclui a fiscalização do uso de seus postes por terceiros”

Relembre

O caso aconteceu em outubro de 2024, na via conhecida popularmente como Igrejinha. Gabriel Lucas conduzia uma motocicleta quando fios de energia pendentes na via se enroscaram em seu corpo. O impacto provocou a queda imediata do jovem, que não resistiu aos ferimentos.

A perícia criminal enviada ao TJGO identificou a fiação solta como o fator determinante para a fatalidade.

O relatório técnico apontou que a negligência na conservação dos cabos gerou a armadilha que vitimou o adolescente, consolidando o nexo causal entre a omissão da concessionária e o óbito.

Confira a nota da Equatorial na íntegra:

A Equatorial Goiás informa que acompanha regularmente a tramitação de todos os processos judiciais em que figura como parte, prestando os esclarecimentos necessários no âmbito da Justiça e adotando as medidas cabíveis, inclusive recursais, quando pertinentes, sempre em observância ao devido processo legal.

Sobre o caso mencionado, a distribuidora esclarece que se trata de um acidente de trânsito ocorrido em 2024, envolvendo motociclista que trafegava em via pública e que teve contato com cabeamento de telecomunicações. Tais estruturas, como fios de telefonia e internet, são de propriedade e responsabilidade das empresas do respectivo setor, nos termos da regulamentação conjunta vigente.

Conforme elementos técnicos produzidos pelas autoridades competentes, o laudo da Polícia Científica concluiu que a ocorrência está associada à presença de cabeamento de telecomunicações em desconformidade com os padrões de segurança.

A Equatorial Goiás ressalta que, no contexto do compartilhamento de infraestrutura, compete à distribuidora a fiscalização e a notificação das empresas ocupantes sempre que identificadas irregularidades, conforme estabelecido na regulamentação aplicável, não sendo atribuição da concessionária a execução de serviços de instalação, ordenamento ou manutenção de cabos de telecomunicações.

A companhia reforça que atua estritamente dentro dos limites regulatórios e mantém ações contínuas de fiscalização em todo o estado. Desde o início da concessão, já foram realizadas aproximadamente 404 mil inspeções em postes, com a identificação de cerca de 1,9 milhão de irregularidades. No mesmo período, 692 empresas de telecomunicações foram formalmente notificadas.

A distribuidora destaca, ainda, que participa de iniciativas institucionais voltadas ao ordenamento dessas fiações. Em Anápolis, integra o “Programa Anápolis Rede Segura”, lançado pela Prefeitura em parceria com o Ministério Público, Equatorial Goiás e empresas de telecomunicações, com foco na regularização e organização do cabeamento de telefonia e internet.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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