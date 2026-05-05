Cientistas descobrem por que os humanos têm sobrancelhas e o papel delas no corpo

Traços específicos do nosso rosto guardam segredos sobre como nossos antepassados conviviam socialmente

Magno Oliver - 05 de maio de 2026

(Foto: Ilustração/Engin Akyurt/Pexels)

A face humana moderna apresenta traços únicos que intrigam biólogos evolutivos e antropólogos há séculos.

Recentemente, pesquisadores da Universidade de York realizaram testes minuciosos para desvendar um enigma estético e funcional persistente.

Antigamente, muitos acreditavam que as saliências ósseas na testa serviam apenas para proteção física contra impactos.

Todavia, novas reconstruções digitais em 3D de crânios ancestrais descartaram teorias puramente mecânicas sobre essa estrutura.

O estudo utilizou softwares de engenharia para analisar a pressão da mastigação em diversas espécies de hominídeos extintos.

Portanto, os resultados apontam para uma transição fascinante entre a proteção bruta e a interação social refinada.

A transição da estrutura óssea para a móvel

O experimento comparou o crânio do Homo heidelbergensis com a anatomia do homem moderno de forma detalhada.

Notavelmente, os cientistas perceberam que as testas largas dos ancestrais não possuíam uma utilidade prática para a mordida.

Consequentemente, a evolução eliminou os sulcos ósseos pesados e os substituiu por testas lisas e sobrancelhas altamente móveis.

Esse processo permitiu uma gama muito maior de movimentos musculares na região superior dos olhos.

Assim, a face humana tornou-se um painel dinâmico capaz de transmitir sutilezas emocionais sem o uso de palavras.

Além disso, as sobrancelhas funcionam como filtros naturais que barram o suor e detritos.

O papel vital na comunicação e sobrevivência

Os humanos têm sobrancelhas principalmente porque elas exercem um papel essencial na comunicação interpessoal e social.

Segundo o estudo publicado na revista Nature Ecology & Evolution, esses fios permitem expressar empatia, reconhecimento e surpresa.

Essas sinalizações visuais rápidas ajudaram nossos antepassados a criar vínculos de cooperação em grupos grandes e complexos.

As sobrancelhas permanecem vitais para identificar rostos e intenções em frações de segundo durante qualquer conversa.

Por isso, a característica evoluiu para facilitar a convivência pacífica entre indivíduos que precisavam trabalhar juntos. O papel delas vai muito além da estética, sendo uma ferramenta de sobrevivência social.

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