Virginia mostra detalhes da reforma na mansão milionária em Goiânia

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela exibiu alguns cômodos e informou passos que serão tomados

Gabriella Pinheiro - 26 de julho de 2025

Influenciadora Virgínia Fonseca. (Foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar aos seguidores o andamento da reforma milionária de sua mansão, em Goiânia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ela exibiu a construção de uma academia, um espaço para balé, um deck e um lago privativo.

Enquanto fazia o tour, Virginia foi informada de que parte das suítes deve ser entregue até agosto deste ano.

“Ó, aqui são as suítes. Tá vendo? A gente vai ter que subir lá na porta da academia, que também está em obra. Tudo em obra essas partes aqui”, disse ela durante a visita.

De acordo com a influenciadora, a academia será ampliada e a casa ainda contará com uma sala de balé para as filhas, uma sala com câmara hiperbárica e lareira. Além disso, o antigo refeitório da casa foi demolido para dar lugar a um jardim.

Virginia também visitou o lote vizinho, que está em obras. As obras devem ser finalizadas até meados de 2026.

O espaço ainda contará com vestiário, quadra de tênis, lago artificial e uma área gourmet no piso superior.

